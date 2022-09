Deux Israéliennes tuées dans un accident de la route en Georgie

Quinze autres touristes, la plupart israéliens, ont également été blessés dans l'accident

Deux touristes israéliennes ont été tuées en Géorgie lorsque le minibus dans lequel elles se trouvaient est entré en collision avec un autre véhicule dans le sud de ce pays montagneux vendredi, a déclaré le ministère israélien des Affaires étrangères.

Une quinzaine d'autres personnes ont été blessées dans l'accident, qui s'est produit sur une route située à une quarantaine de kilomètres de Batumi, où les touristes se rendaient pour visiter la cascade de Makhuntseti.

L'accident s'est produit lorsque le minibus dans lequel ils se trouvaient est entré en collision avec un camion, selon le site d'information georgien Batumelebi. La cause de l'accident n'a pas été signalée.

Le nombre de blessés israéliens n'a pas été précisé dans l'immédiat. Aucun détail sur les deux morts n'a été communiqué.

Le ministère des Affaires étrangères à Jérusalem a déclaré qu'il s'efforçait de rassembler des détails sur l'accident et qu'un fonctionnaire consulaire israélien était en route vers les lieux depuis l'ambassade à Tbilissi.

L'accident s'est produit quelques jours avant le Nouvel An juif, alors que de nombreux Israéliens voyagent à l'étranger à l'occasion de cette fête.

La Géorgie est devenue une destination touristique de plus en plus prisée par les Israéliens ces dernières années, attirés par les randonnées et ses paysages spectaculaires.