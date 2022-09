Israël : des ambulances dépêchées à l'aéroport pour évacuer les blessés de l'accident de la route rapatriés de Géorgie

Ils ont été évacués vers les hôpitaux du pays

Ce samedi vers 07h45, des ambulances et des véhicules de soins intensifs du Magen David Adom ont été dépêchés à l'aéroport Ben Gurion en Israël pour évacuer vers les hôpitaux 4 des victimes de l'accident de la route à Batoumi en Géorgie, arrivées en Israël par un vol sanitaire. Deux jeunes femmes ont perdu la vie dans l'accident.

Les quatre blessés, dont une femme dans un état grave et 3 dans un état bénin, ont été transportés en Israël à bord d'un avion Medasis au service de la compagnie d'assurance Clal et ont été transférés vers les hôpitaux de Tel Hashomer, Ichilov et Rambam.

La femme de 38 ans dans un état grave souffre de multiples lésions et a été placée sous respirateur. Un homme de 62 ans dans un état mineur souffre d'une blessure à la poitrine tandis qu'un homme de 37 ans et une femme de 33 ans, dans un état léger vont être soignés pour plusieurs blessures aux membres.

L'accident s'est produit lorsque le minibus dans lequel ils se trouvaient est entré en collision avec un camion, selon le site d'information georgien Batumelebi. La cause de l'accident n'a pas été signalée.

La Géorgie est devenue une destination touristique de plus en plus prisée par les Israéliens ces dernières années, attirés par les randonnées et ses paysages spectaculaires.