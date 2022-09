Israël : une partie de la roche d'une falaise s'effondre à Herzliya, pas de blessés

Le phénomène d'effondrement des falaises au-dessus des plages est assez répandu en Israël

Une partie de la roche s'est effondrée samedi depuis la falaise du bord de mer à Herzliya, au sud du parc national d'Apollonia et entre Beit Yanai et Shushant Haemakim, au nord de Netanya. Aucun blessé n'a été signalé et les secours ont été dépêchés pour sécuriser le périmètre.

Une clôture a été érigée et un panneau d'avertissement a été placé pour empêcher les citoyens de circuler à proximité de l'endroit. Une clôture a également été placée dans la zone de l'effondrement à Emek Hefer.

"Les pompiers, la police, les garde-côtes et l'ingénieur de la ville d'Herzliya étaient sur place avec l'unité de secours de Kfar Shmariahu. Après un examen de la zone, il s'avère que personne n'a été retrouvé pris au piège sous le monticule", a déclaré la municipalité d'Herzliya.

Le phénomène d'effondrement des falaises au-dessus des plages est assez répandu en Israël.

En mars dernier, une partie d'une falaise s'est effondrée sur la côte de Hadera, au sud de Givat Olga, apparemment à cause de la pluie.

Dans la crainte de l'effondrement des falaises en Israël, le Conseil Emek Hefer a travaillé ces dernières années sur le renforcement des falaises, notamment où les maisons du Moshav Beit Yanai sont construites.

A Netanya également, des travaux pour renforcer la roche ont été entrepris.