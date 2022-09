Football : Israël bat l'Albanie 2-1 et se qualifie pour la ligue A des nations 2024

Cette victoire leur assure leur promotion pour la ligue A des nations en 2024

Israël a battu l’Albanie 2-1 samedi soir, au Bloomfield Stadium de Tel-Aviv dans le cadre de la ligue B des nations. L'équipe ne peut plus être rejointe en tête de la poule réduite à 3 équipes après l'exclusion de la Russie.

Cette victoire assure à Israël sa promotion pour la ligue A des nations en 2024.

Après une première période plutôt calme, une longue passe du milieu de terrain Gabi Kanichowsky a permis à Shon Weissman de marquer le premier but israélien, une minute seulement après le début de la seconde mi-temps.

L'équipe albanaise a égalisé à la 88e minute par Myrto Uzuni.

JACK GUEZ / AFP L'attaquant israélien Tai Baribo célèbre son deuxième but lors du match entre Israël et l'Albanie, le 24 septembre 2022

Il a fallu attendre la toute fin de match et le temps additionnel pour que Tai Baribo inscrive le deuxième but d'Israël à la 92ème minute et délivre enfin son équipe.

Israël assure avec cette victoire la première place du groupe 2 de la Ligue B avec huit points et est donc automatiquement qualifié pour la Ligue A, ainsi que pour les barrages de qualification de l'UEFA 2024, qui auront lieu en Allemagne.