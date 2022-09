Le président Isaac Herzog souhaite aux communautés juives du monde entier une belle année 5783

"Aidons-nous les uns les autres à être inscrits dans le Livre de la vie ensemble"

En l'honneur de Rosh Hashana, le nouvel an juif 5783, le président Isaac Herzog a publié ce dimanche un message de vœux aux communautés juives du monde entier.

"Chers sœurs et frères du monde entier, communautés juives grandes et petites, Shana Tova à vous tous ! Alors que nous accueillons la nouvelle année juive 5783, je voudrais vous souhaiter à tous une douce et heureuse année."

"La tradition juive nous enseigne que le jour de Rosh Hashana, nous sommes inscrits dans le Livre de la vie. Mais nous ne sommes pas seulement inscrits en tant qu'individus. Nous nous élevons et nous tombons ensemble, en tant que peuple. Aidons-nous les uns les autres à être inscrits dans le Livre de la vie ensemble. Débattons avec compassion, soyons en désaccord sans crainte, et travaillons les uns avec les autres, plutôt que de nous éloigner les uns des autres."

Arie Leib Abrams/Flash90 Le président israélien Isaac Herzog et son épouse Michal organisent une cérémonie pour la prochaine fête juive de Rosh haShana (Nouvel An juif) à la maison du président avec des représentants des délégations diplomatiques en Israël à Jérusalem. 20 septembre 2022

"Rappelons-nous la beauté de notre unité. Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons réaliser les paroles du roi David dans les Psaumes : "Que la paix règne dans nos murs et la sécurité dans nos citadelles. Pour l'amour de mes frères (et j'ajoute, mes sœurs) et de mes amis, je dis : "Que la paix soit avec vous."

"De votre foyer loin de chez vous, ici dans l'État d'Israël, à vos foyers dans le monde entier, je vous souhaite à tous, Shana Tova OuMetouka. Ketivah veHatimah Tova (Une bonne et douce année. Que vous soyez inscrits et scellés dans le livre de la vie)."

Le président et son épouse s’étaient rendus le 20 septembre dans le Golan pour présenter leurs vœux pour la nouvelle année aux soldats stationnés dans ce secteur sensible du nord du pays, et assister à un exercice militaire.

Le même jour, ils recevaient des représentants des délégations diplomatiques à la résidence du président, à Jérusalem, lors d’une cérémonie pour célébrer le nouvel an juif à venir.