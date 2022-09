Israël, "un pays où il fait bon vivre" pour 65 % de la population

Le coût de la vie est ce qui inquiète le plus les Israéliens

65 % de la population du pays affirme qu'Israël est un endroit où il fait bon vivre, selon un sondage publié par le journal Maariv avant Rosh Hashana, le nouvel an juif.

Ils sont 33 % à penser le contraire, tandis que 2 % ne se prononcent pas.

Le sondage montre par ailleurs que le degré de satisfaction augmente avec l'âge des répondants : 77 % des 61 ans et plus se disent satisfaits, contre 51 % des jeunes de moins de 29 ans.

La perception positive de la vie en Israël est aussi plus répandue parmi les religieux (79 %) et les ultra-orthodoxes (69 %), contre 59 % des personnes se définissant comme laïques.

La majorité des personnes interrogées (62 %) pensent en outre que l'État d'Israël est immuable, tandis que 23 % pensent au contraire qu'il fait face à un danger existentiel.

Interrogés sur ce qui les inquiète le plus dans le pays, 68 % des sondés se prononcent pour le coût de la vie. Vient ensuite le terrorisme palestinien (32 %), le prix des logements (18 %), la criminalité (13 %) et l'instabilité politique (12%).

Le terrorisme inquiète beaucoup plus les partisans de Benyamin Netanyahou (47 %), tandis que les répondants arabes sont beaucoup plus préoccupés par la criminalité (39 %) et les relations entre Juifs et Arabe (21 %). Le clivage entre la droite et la gauche, lui, est plus dérangeant pour les opposants à Netanyahou (12 %).