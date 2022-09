L'Etat hébreu va devoir négocier plusieurs tournants décisifs pour son avenir durant les prochains mois

Alors que les Israéliens célèbrent dimanche soir la fête de Rosh Hashana, le Nouvel an juif, l'Etat hébreu va devoir négocier dans les prochains mois plusieurs tournants décisifs pour son avenir, que ce soit dans les domaines politique, diplomatique, militaire, sociétal ou économique. Petit tour d'horizon des gros dossiers qui attendent l'Etat hébreu, analysé par les journalistes d'i24NEWS.

POLITIQUE

Le prochain rendez-vous crucial qui attend les Israéliens après les fêtes aura lieu le 1er novembre avec les élections. Elles seront les cinquièmes en trois ans et demi et révèlent une instabilité politique chronique dont les Israéliens ne veulent plus. Qui que soit le vainqueur de l'élection, son défi le plus urgent sera de former une coalition solide qui ne rompe pas au moindre désaccord. Benyamin Netanyahou et son bloc semblent avoir la faveur des sondages, même s’ils ne lui accordent pour le moment qu'une majorité étroite qui ne lui garantirait pas, même en cas de victoire, la possibilité de gouverner sereinement.

Pour Daniel Haïk, analyste politique, ce cinquième scrutin pourrait rapidement déboucher sur un sixième si aucune majorité ne se dégage, et pose de manière accrue la question d'un changement du système électoral.

"Il serait temps de former une commission chargée de trouver 'une formule magique' permettant de maintenir une représentation des communautés arabes et ultra-orthodoxes tout en modifiant le système de la proportionnelle définitivement instable", souligne-t-il.

Les élections à répétition font par ailleurs planer la menace d'un désintérêt grandissant pour la politique et d'un essoufflement des partis.

"La politique est devenue inintéressante, plus personne ne se soucie de savoir qui pense quoi. On vide Israël de toute substance idéologique et c'est inquiétant pour la suite", explique Daniel Haïk.

Dror Even-Sapir, autre analyse politique, redoute, lui, la réaction d'une partie de la population, si une majorité constituée d'éléments radicaux comme Itamar Ben Gvir et les partis orthodoxes arrivent au pouvoir.

"De nombreuses personnes ne sentiraient pas du tout représentées par un tel gouvernement, et on peut s'attendre à des manifestations de grande ampleur", s'inquiète-t-il.

Olivier Fitoussi/Flash90 Le ministre des Affaires étrangères Yaïr Lapid et le leader de l'opposition Benyamin Netanyahou à la Knesset le 8 novembre 2021.

IRAN

Israël espère que ses efforts pour faire échouer les négociations sur le nucléaire iranien portent actuellement leurs fruits. Jérusalem a déployé un lobbying féroce ces derniers mois pour convaincre les grandes puissances de ne pas faire ce cadeau à Téhéran. Les discussions sont aujourd'hui à l'arrêt mais ne sont pas rompues. Israël reste donc sur ses gardes et devrait maintenir la pression sur ses alliés. Mais, accord ou pas, l'Iran semble avancer un peu plus chaque jour vers la capacité nucléaire et, comme le rappelle Daniel Haïk, les Israéliens vont devoir décider s'ils se lancent dans une opération militaire pour neutraliser au moins une partie des installations militaires iraniennes.

"Il est clair, comme le montre les préparatifs de Tsahal, que l'on s'achemine vers une opération israélienne de plus ou moins grande envergure, quel que soit l'issue des discussions à Vienne", prédit l'analyste.

Matthias Inbar, spécialiste des questions militaires et sécuritaires à i24NEWS, rappelle un autre versant de cette équation avec la présence de milices pro-iraniennes en Syrie et le transfert d'armes au Hezbollah, allié de Téhéran. Israël devrait poursuivre ses frappes sur les installations iraniennes et les dépôts d'armes chez son voisin, afin de "contrer l'implantation de l'Iran à la frontière israélienne et d’empêcher que le Hezbollah ne se dote d'armes sophistiquées."

Atomic Energy Organization of Iran via AP, File Cette photo publiée le 5 novembre 2019 par l'Organisation iranienne de l'énergie atomique montre des centrifugeuses dans l'installation d'enrichissement d'uranium de Natanz dans le centre de l'Iran

ACCORDS D'ABRAHAM

L'Etat hébreu veut inciter de nouveaux pays musulmans à rallier les Accords d'Abraham qui ont soufflé leur deuxième bougie la semaine dernière. L'optimisme a été de rigueur ces derniers mois, et une normalisation des relations avec Oman, l'Indonésie ou encore la Mauritanie a été évoquée, bien que l'aboutissement des pourparlers tarde à se concrétiser. Israël souhaiterait évidemment officialiser des relations diplomatiques avec l'Arabie saoudite, ce qui créerait une véritable brèche dans laquelle pourraient s'engouffrer de nombreux pays musulmans par la suite. Mais, selon Daniel Haïk, "Riyad devrait attendre la mort du roi Salmane avant d'envisager sérieusement une normalisation avec Israël".

Les Accords d'Abraham sont en tout cas une réussite puisque les échanges avec les nouveaux alliés d'Israël sont florissants et prometteurs : le tourisme israélien aux Emirats arabes unis est dynamique, et les initiatives culturelles et économiques avec Abou Dhabi se multiplient.

Quant aux relations avec le Maroc, elles sont chaleureuses et au beau fixe, observe Cyril Amar, rédacteur en chef du magazine Maghreb sur i24NEWS.

"Les liens avec le Maroc vont se développer sur le plan militaire, notamment avec les visites respectives des chefs d'état-major des deux pays, à Rabat et à Tel Aviv", explique le journaliste. Selon lui, Mohammed VI attend qu'Israël reconnaisse officiellement la souveraineté marocaine sur le Sahara pour ouvrir enfin une ambassade à Tel Aviv. De tels succès pourraient inciter certain pays encore indécis à franchir le Rubicon.

Ces alliances pourraient toutefois être mises à l'épreuve d'un possible retour à l'accord sur le nucléaire iranien, soutient Cyril Amar. Le journaliste recommande d'être attentif à l'évolution des relations entre Israël et ses nouveaux amis à la lumière d'un tel développement, ainsi qu'à la question palestinienne qui est appelée, à terme, à être mise sur la table.

AP Photo/Jacquelyn Martin, Pool Sommet du Néguev, après une conférence de presse conjointe des six ministres des AE, le 28 mars 2022 à Sde Boker, en Israël

ACCUSATIONS D'"APARTHEID"

Jérusalem va devoir poursuivre ses efforts pour braver les accusations lunaires d'"apartheid" prononcées à son endroit par des pays hostiles, des lobbies anti-israéliens ou encore certaines ONG. Le nombre incalculable de résolutions anti-israéliennes dans certains organismes internationaux révèle une obsession suspecte, alors que des pays comme l'Afghanistan ou la Chine, pour ne citer qu'eux, sont exemptés de remontrances. Israël devra surtout rester vigilant face à la commission de l'ONU chargée d'enquêter sur de possibles crimes de guerre en Cisjordanie et à Gaza. La commission a été fragilisée après les propos antisémites tenus par un de ses membres, mais sa mission est toujours en cours.

Wojtek RADWANSKI / AFP Une jeune femme brandit une pancarte "Stop à l'apartheid israélien" lors d'une manifestation pro-palestinienne devant l'ambassade d'Israël à Varsovie, le 15 mai 2021.

LA CISJORDANIE

La vague d'attaques anti-israéliennes qui a coûté la vie à 19 personnes entre les mois de mars et de mai a rappelé les attentats des années 2000 qui avaient traumatisé la population. Jérusalem est déterminé à endiguer cette violence en poursuivant ses raids anti-terroristes en Cisjordanie, mais aussi en surveillant de près les réseaux sociaux, devenus un outil de propagande puissant au sein de la jeunesse palestinienne. Les forces israéliennes ont déjà procédé à plus de 2 000 arrestations dans des raids quasi-quotidiens en Cisjordanie en quelques semaines, et ne devraient pas s'arrêter.

Matthias Inbar rappelle que le but des forces israélienne est de "ramener le calme tout en menant des opérations chirurgicales et en évitant de plonger la région dans un nouveau cycle de violence", alors que les responsables israéliens ont observé que l'Autorité palestinienne perd peu à peu le contrôle du nord de la Cisjordanie, où le Jihad islamique élargit son influence. Or, la coopération sécuritaire avec Ramallah reste stratégique pour Jérusalem, alors qu'en coulisse, la bataille pour la succession de Mahmoud Abbas a commencé.

IDF Spokesperson Opération antiterroriste des forces de Tsahal en Cisjordanie, le 1er juin 2022

GAZA

Après l'opération Aurore lancée par Tsahal à Gaza en août dernier, Jérusalem garde un œil sur le territoire palestinien où la situation peut dégénérer à la moindre étincelle. "Israël doit poursuivre la coopération sécuritaire avec l'Egypte pour que le Caire continue de mettre la pression sur le Hamas, afin d'éviter de nouvelles hostilités", affirme Matthias Inbar.

Le Hamas, qui contrôle la bande de Gaza, a répété ne pas être intéressé par un conflit, mais il demeure comptable des roquettes tirées par le Jihad islamique, inféodé au régime de Téhéran, sur lequel il semble n'avoir que peu de prise.

MAHMUD HAMS / AFP Des roquettes tirées sur Israël depuis la ville de Gaza, le 20 mai 2021

LIBAN

Jérusalem et Beyrouth sont proches d'un accord sur la délimitation de leur frontière maritime qui permettrait de trancher le différend sur la répartition des gisements de gaz offshore. La conclusion d'un accord entre les deux voisins officiellement en état de guerre peut augurer d'un rapprochement aussi inédit que salutaire. Mais sans c'est compter le Hezbollah, qui fait peser la menace d'un conflit en cas d'échec des négociations. Ces intimidations s'inscrivent dans le contexte, plus large, de la guerre de l'ombre que se livrent Israël et l'Iran. Téhéran voit d'un mauvais œil un quelconque accord entre le Liban et Israël et pourrait pousser son vassal à engager des combats qui seraient ravageurs pour les deux camps.

LES VILLES MIXTES

Israël est encore traumatisé par les émeutes arabes qui ont meurtri les villes mixtes du pays, en mai 2021, pendant le conflit qui a opposé Tsahal au Hamas à Gaza. Trois personnes avaient été tuées et des centaines d'autres blessées dans un des pires cycles de violences intercommunautaires de l'histoire du pays. La situation demeure tendue et la police estime que le déclenchement de nouvelles émeutes n'est qu'une question de mois. "Il va falloir trouver les solutions sur le plan sécuritaire et politique pour empêcher les soulèvements populaires dans ces villes au prochain round de violence", soutient Matthias Inbar. Sans doute, le défi sécuritaire le plus sensible et le plus concret pour la population israélienne.

