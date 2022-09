L'Etat hébreu va devoir négocier plusieurs tournants décisifs pour son avenir durant les prochains mois

COÛT DE LA VIE

C'est désormais un refrain bien connu : on paie bien plus cher en Israël qu'ailleurs. La hausse des prix devient de moins en moins supportable pour de plus en plus d'Israéliens. Le renforcement du shekel aurait pu faire baisser les prix des produits importés... Espérance vaine. Dans un marché où la concurrence est faible, l'inflation et la hausse des taux d'intérêts de ces derniers mois n'ont pas aidé à alléger les factures des foyers. Le sujet a été une priorité affichée du nouveau gouvernement, mais la lutte contre ce phénomène s'avère ardu, et les pouvoirs publics semblent démunis.

Pour David Neeman, journaliste spécialisé en économie, Israël devra contenir l'impact de l'inflation mondiale sur le pays, au risque de voir les prix continuer de s'envoler. Il demeure toutefois optimiste.

"L'avantage d'Israël réside dans sa marge de manœuvre monétaire acquise grâce à la rigueur budgétaire qui est de mise depuis une vingtaine d'années", explique-t-il.

"Israël a un taux d'endettement très bas par rapport à l'Occident, en dépit du Covid. Les réserves en dollars sont pleines, le shekel est très fort, et les taux d'intérêt sont moins élevés qu'aux Etats-Unis. La banque d'Israël peut donc relever les taux si jamais l'inflation devenait hors de contrôle", ajoute-t-il.

En attendant, beaucoup d'Israéliens quittent le pays, irrités par le coût de la vie. Ces départs restent marginaux mais révélateurs d'un désarroi bien réel.

Miriam Alster/FLASH90 Achats de fournitures scolaires dans le centre commercial de Givatayim, le 22 août 2021

IMMOBILIER

L'immobilier reste le sujet de conversation préféré des Israéliens. L'inexorable hausse des prix est une préoccupation centrale pour ceux qui redoutent de ne jamais pouvoir accéder à la propriété. L'offre est infiniment inférieure à la demande et l'accélération de la construction de logements va devenir une priorité nationale, alors que la population ne cesse de croître et que les besoins vont, par conséquent, aller en grandissant.

TRANSPORTS

L'ouverture de la première ligne de tramway à Tel Aviv prévue fin novembre est un bouleversement censé en appeler d'autres. Signe de modernisation, le but de ce chantier est aussi de décongestionner la région, minée par des embouteillages monstres.

David Neeman souligne que "beaucoup de choses ont déjà été faites dans le domaine des transports ces dernières années", avec notamment une extension des lignes de train prévue jusqu'à Kyriat Shmona au nord, et jusqu'à Eilat au sud. En attendant, les bouchons, qui touchent l'ensemble du pays, "polluent le quotidien et la vie des Israéliens", et par conséquent "nuisent à leur productivité".

Tomer Neuberg/Flash90 Embouteillages sur l'autoroute Ayalon à Tel Aviv, le 2 décembre 2021

HIGH TECH

Les perspectives de la high-tech, qui porte l'économie du pays depuis une dizaine d'années, sont plutôt bonnes et continuent de justifier la dénomination de start up nation, malgré la crise qu'a connu le secteur avant l'été. Selon Fleur Sitruk, rédactrice en chef du magazine Innov’Nation sur i24NEWS, "l’année prochaine réserve de belles opportunités pour les investisseurs en Israël, notamment en ce qui concerne les seeds, ces startups naissantes, car la crise mondiale a provoqué un assainissement du marché, avec un réajustement des valeurs des entreprises qui avaient été surévaluées".

Si l’année 2022 a démarré plus lentement que l’année 2021, qui avait atteint des records en termes d’investissements, les entreprises israéliennes ont tout de même levé près de 10 milliards de dollars au premier semestre 2022.

"Les secteurs qui ont le vent en poupe restent toujours bien entendu la cybersécurité, la fintech, l’IoT (internet des objets) et la food tech. On observe aussi l’éclosion d’un nouveau domaine qui croît de manière exponentielle : la 'climate tech' (innovation durable), avec plus de 700 sociétés spécialisées, ce qui confirme la capacité de la high-tech israélienne à s’adapter aux nouveaux défis de l’économie mondiale", souligne Fleur Sitruk.

Hadas Parush/Flash90 Lees bureaux de la société Jerusalem Venture Partners (JVP) à Jérusalem, le 18 février 2019.

INEGALITES SOCIALES

Au cours de la dernière décennie, Israël a connu un boom économique sans précédent, lié notamment aux belles réussites de la high-tech et des investissements conséquents. Le pays compte près de 107 000 millionnaires sur une population qui compte 9,7 millions d'habitants (un pour 90 !), mais doit aussi composer avec un accroissement des inégalités sociales, considérées comme parmi les plus élevées au monde.

La moitié de la population gagnent en moyenne seulement 57 900 shekels par an (16 930 euros) tandis que les 10 % les plus riches du pays gagnent 1 096 300 shekels (320 700 euros), soit 19 fois plus.

"Il y a une locomotive high tech dont les employés gagnent très bien leur vie et le reste de l'économie, à part quelques secteurs ici et là, qui est à la traîne, notamment concernant les rémunérations qui ne suivent pas le rythme de la hausse du coût de la vie", constate Dror Even-Sapir.

Liba Farkash/FLASH90 Un homme demande de l'argent au marché de Mahane Yehuda à Jérusalem. Le 9 avril 2018

LA COMMUNAUTE ARABE

La violence dans la communauté arabe reste un sujet extrêmement préoccupant. 126 meurtres ont été recensés en 2021 et les chiffres devraient être similaires en 2022. Outre les tragédies pour les familles des victimes et la réalité effroyable qu'elle renferme, cette violence révèle aussi l'existence d'organisations criminelles puissantes qui agissent en tout impunité en cœur d'Israël. Les autorités sont pour l'instant les témoins impuissants de ce spectacle funeste. Et tant que cette violence ne sera pas réprimée, le crime continuera de prospérer.

"Les violences internes n'ont pas été jugulées et sont endémiques", analyse Dror Even-Sapir. "On voit mal comment elles pourraient ne pas avoir de répercussions sur le reste de la société israélienne ", ajoute-t-il.

NOUVELLE ALYAH RUSSE

L'invasion de l'Ukraine par la Russie a entraîné des répercussions directes en Israël puisque le pays a déjà accueilli 24 000 immigrants russes, la plupart opposés à la guerre, et qui ont bénéficié de la loi du retour pour s'installer. L'Etat hébreu a également accueilli 19 000 Ukrainiens qui ne sont pas tous restés, une grande partie d'entre eux ayant obtenu le statut de réfugiés, et non la nationalité.

"Paradoxalement, ce sont surtout les Juifs de Russie qui viennent en Israël", constate Pierre Klochendler, correspondant pour i24NEWS.

"Avec la mobilisation partielle annoncée la semaine dernière, Israël s'attend à une nouvelle vague d'immigration en provenance de la Russie dans les semaines et mois qui viennent", explique-t-il.

L'Etat hébreu a maintenant la charge d'absorber ces importantes vagues, même s'il est rompu à l'exercice après l'intégration in fine réussie de près d'un million de Juifs d'ex-union soviétique dans les années 90. Jérusalem a aussi comme impératif de continuer à garantir aux Juifs russes qui le désirent la possibilité de faire leur alyah alors que l'Agence juive à Moscou est dans le collimateur du Kremlin.

Surtout, Israël doit poursuivre son numéro d'équilibriste consistant à condamner les exactions russes en Ukraine tout en cajolant ses relations diplomatiques avec Moscou, afin de continuer à faire sortir les Juifs du pays, et de garantir sa liberté d'action contre les forces et les intérêts pro-iraniens en Syrie.

Photo by Tomer Neuberg/Flash90 Des immigrants juifs ukrainiens arrivent à l'aéroport Ben Gurion de Tel Aviv, en Israël, dans le cadre d'une Aliyah d'Ukraine, le 20 février 2022.

CULTURE

Dans ce tourbillon de défis, une lumière pourrait venir d'un film sorti au début du mois et qui représentera le pays à la cérémonie des Oscars. "Cinema Sabaya" de la réalisatrice Orit Fouks Rotem met en scène huit femmes, quatre juives et quatre arabes, qui participent à un stage de cinéma. Leurs interactions reflètent avec un réalisme déroutant et sans manichéisme la complexité de la réalité israélienne, faites de paradoxes, d'humanité et de conflits.

"Cinema Sabaya" est un film réjouissant et important qui offre un regard intelligent, connecté au réel, loin des clichés anti-israéliens véhiculés un peu partout dans le monde, dans un élan de tendresse, de finesse et de simplicité. Autant d'ingrédients que les Juifs d'Israël et de Navarre qui célèbrent Rosh Hashana ce soir espèrent déguster dans leur repas de célébration afin de donner une saveur toute particulière à cette nouvelle année qui commence.

Shana tova.