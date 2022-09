Israël : quels sont les 10 prénoms les plus populaires cette année?

Avigail et Mohammed sont les plus en vogue

L'Autorité de la population et de l'immigration a publié les dix prénoms les plus donnés aux bébés israéliens cette année avec en tête pour les filles Avigail et Mohammed pour les garçons, toutes religions confondues.

Cette année, 993 Abigaïl sont nées dont 976 de confession juive.

En deuxième position pour les filles, le prénom Myriam a été donné 970 fois, suivi par Tamar 943. Vient ensuite Yaël, donné 797 fois, Noa 740, Sarah 739, Mia 733, Adèle 657 et Léa 655.

Dans le secteur juif, les dix prénoms les plus donnés étaient : Avigail, Tamar, Yael, Noa, Adèle, Mia, Sarah, Libi, Hila et Léa.

Chez les garçons, le prénom Mohammed a été donné 1949 fois, suivi par Adam 1364, Yossef 1294, David 1119, Ariel 1053, Omer 1039, Lavi 864, Daniel 828, Rafael 779 et Ori 774.

Dans le secteur juif, les dix prénoms masculins les plus donnés étaient : David, Ariel, Lavi, Ori, Rafael, Noam, Eitan, Ari, Daniel et Yehuda.