Israël aux côtés des femmes iraniennes

Dans une vidéo, des Israéliennes ont déclaré leur flamme aux Iraniennes : "Israël vous aime"

Le vent de révolte qui souffle sur l'Iran depuis mi-septembre trouve un écho tout particulier en Israël, pourtant considéré comme "l'ennemi à abattre" par le régime des mollahs.

Les vidéos de ces femmes iraniennes brûlant leur foulard et se coupant une mèche de cheveux pour rendre hommage à Mahsa Amini, cette jeune femme de 22 ans, morte le 13 septembre pour avoir mal porté son hijab, ne laissent pas insensibles les Israéliens, qui considèrent pour la plupart les Iraniens comme "un peuple cousin".

Le ministère israélien des Affaires étrangères a bien compris l'enjeu des événements qui se déroulent et, après un communiqué publié la semaine dernière dans lequel il affirmait suivre de près "les protestations des courageux Iraniens qui s'élèvent contre le régime violent des Ayatollahs", il a diffusé mardi soir sur les réseaux sociaux une vidéo intitulée "Israeli woman stand with Iranian woman", dans laquelle on voit des femmes israéliennes de tous âges et de tous milieux sociaux assurer leur soutien à leurs "sœurs iraniennes".

"Nous soutenons les femmes iraniennes", "Israël vous aime", "Les femmes d'Israël seront toujours à vos côtés", "On se souviendra toujours de toi, Mahsa", "Toutes les femmes méritent de vivre libres", "Vous êtes dans nos cœurs"... Le message est on ne peut plus clair : apporter un soutien moral aux manifestants dont certains verraient d'un bon œil un rapprochement avec l'État hébreu. La vidéo a été favorablement accueillie par les manifestants iraniens, eux-mêmes qualifiés de "soldats d'Israël" par leurs détracteurs.

Après tout, Jérusalem a été un allié solide de Téhéran jusqu'en 1979 et la révolution islamique menée par l'ayatollah Khomeini. En 1950, l'Iran a même été le deuxième État à majorité musulmane, après la Turquie, à reconnaître l'existence d'Israël, considéré alors comme son meilleur ami non-musulman.

LOUISA GOULIAMAKI / AFP Des femmes réfugiées d'Iran se coupent les cheveux en signe de solidarité avec Mahsa Amini à Athènes en Grèce, le 24 septembre 2022

Par ailleurs, Israël compte en son sein plusieurs dizaines de milliers de juifs iraniens ou nés de parents iraniens, dont des figures majeures de la vie publique, à l'instar de l'ancien président Moshe Katsav, de l'ex-chef d’état-major de Tsahal Shaul Mofaz, ou encore de la chanteuse Rita.

L'artiste, née à Téhéran, est venue vivre en Israël en 1970 avec sa famille à l'âge de huit ans, et a acquis une certaine popularité dans son pays d'origine en 2011 après la sortie de disques pop où elle chante dans sa langue maternelle.

Encore très attachée à ses racines, Rita, véritable icône en Israël, a apporté son soutien aux manifestants la semaine dernière dans une interview au site web Iran International.

"Chers Iraniens, moi, Rita Yahan-Faruz, je suis aujourd'hui avec vous, et particulièrement avec mes chères sœurs, les femmes d'Iran si courageuses", a-t-elle affirmé en perse. "Elles défendent héroïquement leur liberté malgré les balles. Toutes les femmes du monde sont Mahsa Amini aujourd'hui", a-t-elle ajouté.

Pour les manifestants, tout soutien est bon à prendre. La contestation est vivement réprimée par les autorités iraniennes, alors que selon l'ONG Iran Human Rights basée à Oslo, "au moins 76 personnes ont été tuées depuis le début des manifestations" dont "six femmes et quatre enfants", dans 14 provinces du pays. Plus de 1 200 manifestants ont par ailleurs été arrêtés.

Cette révolte exprime le ras-le-bol d'une partie importante de la population vis-à-vis du pouvoir en place et de ses pratiques. Une certaine résistance semble d'ailleurs opérer depuis déjà un certain temps.

Les actions de sabotage qui ont eu lieu sur plusieurs sites sensibles en Iran ces derniers mois ont été imputées par Téhéran au Mossad, mais aussi à des agents iraniens, qui agiraient main dans la main avec le service de renseignement israélien, et qui seraient bien décidés à renverser le régime.