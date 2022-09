TLV2GO: une location en Israël en mode "Home sweet home"

TLV2GO exploite actuellement plus de 200 appartements de luxe à louer à Tel Aviv, Eilat et Jérusalem

"Nous sommes heureux d'avoir accueilli des dizaines de milliers d'invités au fil des ans et fiers des excellentes critiques que nous recevons !" TLV2GO est le leader du marché en Israël pour la location à court, moyen et long terme d'appartements meublés avec services.

Avec 12 ans d'expérience, la société exploite actuellement plus de 200 appartements de luxe à louer dans 13 immeubles dans les principales villes de Tel Aviv, Eilat et Jérusalem. TLV2GO propose des appartements exclusifs de conception architecturale dans des emplacements de choix dans ces trois villes, idéaux pour une variété d'usages.

Location d'appartements meublés de luxe à Tel Aviv, Jérusalem et Eilat

Entièrement meublés et équipés avec des appareils électroménagers dernière génération, des meubles haut de gamme, une cuisine entièrement fonctionnelle avec vaisselle, couverts et ustensiles de cuisine et une machine Espresso, du linge de lit, des serviettes et toutes les commodités nécessaires pour un séjour confortable, les appartements TLV2GO offrent la sensation d'"être à la maison" même loin de chez soi, mais aussi le confort d'un hôtel 5 étoiles.

La gamme d'appartements proposée va du penthouse de cinq pièces au petit appartement d'une chambre, intime et magnifiquement conçu. Qu'ils soient en bord de mer, avec parking, ou en centre ville, toutes les locations proposées sont parfaitement situées, offrant un accès facile à tous les événements culturels et un sentiment d'appartenance au quartier environnant.

Entretien au plus haut niveau

L'équipe de maintenance professionnelle est disponible à tout moment, veillant à ce que les appartements soient entretenus selon les normes les plus élevées, afin que les clients profitent d'une expérience parfaite et sans souci lorsqu'ils y séjournent.

Un excellent choix pour de nombreux usages : déménagement, logement d'entreprise, vacances et plus encore.

Les appartements avec services de TLV2GO sont idéaux pour le logement d'entreprise, la relocalisation, les vacances ou pour toute personne ayant besoin d'un logement temporaire sur une base de location quotidienne, hebdomadaire, mensuelle ou à long terme. Les Israéliens vivant à l'étranger trouveront les appartements idéaux pour "un retour au pays".

Les couples à la recherche d'une escapade romantique ou d'un endroit où passer leur nuit de noce, les familles à la recherche d'un endroit où séjourner pendant la rénovation de leur maison, les touristes qui veulent se sentir intégrés à la vie locale sans renoncer au confort d'un hôtel, les voyageurs d'affaires, les équipes de tournage, les entreprises à la recherche d'un endroit où loger leurs employés pour un projet à long terme ou pour une relocalisation - trouveront tous la solution de logement idéale chez TLV2GO.

Et parce que les appartements sont si joliment conçus, ils sont idéaux pour la photographie de mode ou pour un tournage de film ou de série. Grâce à l'attention portée à chaque détail, les appartements de location de luxe sont idéaux pour toute occasion ou besoin.

Les appartements

Selon ses besoins, chacun pourra choisir entre un studio au cœur de Tel-Aviv, un appartement de trois chambres près de la plage, une maison de vacances dans la ville ensoleillée d'Eilat ou une variété d'autres emplacements et tailles d'appartements à Tel-Aviv, Jérusalem et Eilat. Il est également possible de louer un bâtiment entier, idéal si pour loger équipe de tournage, une grande équipe pour un projet ou de la famille en visite pour un mariage, une bar mitzvah ou tout autre événement heureux.

Site Web : www.tlv2go.com