Israël: le parti Ra'am autorisé à se présenter aux élections (commission)

Deux partis arabes avaient fait l'objet d'appels pour "soutien au terrorisme"

La commission électorale centrale (CEC) a voté jeudi pour autoriser Ra'am à se présenter aux élections, après que deux appels aient été déposés contre le parti au motif qu'il "soutenait le terrorisme".

Le vote a été adopté par 14 voix contre 0, les représentants du Likoud, du Parti sioniste religieux, de Yesh Atid et des travaillistes n'étant pas présents.

Le ministre de la Défense, Benny Gantz, a décidé jeudi que tous les représentants du parti de l'unité nationale au sein du comité électoral voteront en faveur de la disqualification de Balad de sa candidature à la Knesset.

Les recours contre Ra'am, qui représente la branche du Mouvement islamique, ont été déposés par "Choosing Life - Forum of Bereaved Families" et l'organisation à but non lucratif "Ad Kan - Young People for Israel". L'appel contre Balad a été déposé par un parti politique peu connu appelé "Anachnu - Ensemble pour un nouvel ordre social".

"Il n'y a pas de place à la Knesset pour les représentants d'un mouvement qui opère de manière institutionnalisée pour aider des éléments terroristes déclarés et au profit d'éléments dans des pays ennemis en violation de la loi", a déclaré Ad Kan dans son appel contre Ra'am.

"Pas plus tard qu'hier, le président du mouvement islamique a publié un communiqué pour la mort de Yusef al-Qaradawi, qui était l'autorité religieuse qui a permis au Hamas de mener des attaques suicides et autorisé le meurtre de chaque juif israélien dans le cadre de la lutte palestinienne. Le Mouvement islamique est un mouvement frère du Hamas, tel que défini par l'ancien Premier ministre Naftali Bennett. Et ce parti n'a pas sa place à la Knesset", a ajouté Ad Kan.

Un représentant du procureur général a déclaré que la commission ne soutient pas le blocage de Ra'am, car il n'y a pas suffisamment de preuves qu'il soutient effectivement le terrorisme.

La CEC est dirigée par le juge de la Cour suprême Yitzhak Amit mais est composée de représentants de tous les partis politiques de la Knesset.

La loi israélienne dispose qu'une liste de candidats ou un individu ne peut pas participer aux élections si ses actions ou son programme comprennent la négation de l'existence de l'État d'Israël en tant qu'État juif et démocratique, l'incitation au racisme et enfin le soutien à la lutte armée par un État hostile ou par une organisation terroriste contre l'État d'Israël".