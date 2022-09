Israël : des conversions faites par des organismes privés jugées valides pour obtenir la citoyenneté

La question de la validité des conversions pour obtenir la citoyenneté est ambiguë dans la loi israélienne

Dans une décision sans précédent, un tribunal de district de Jérusalem a reconnu ce jeudi les conversions orthodoxes au judaïsme effectuées en dehors du grand rabbinat à des fins de citoyenneté - mais pas de reconnaissance religieuse.

L'affaire jugée concernait deux femmes qui se sont converties au judaïsme en Israël par le biais de tribunaux rabbiniques orthodoxes non affiliés au rabbinat d'État. Ces conversions, bien qu'effectuées par des rabbins orthodoxes, sont généralement considérées comme plus indulgentes sur certaines questions et ne sont donc pas reconnues par l'État à des fins religieuses.

L'une des organisations rabbiniques, connue sous le nom de Giyur K'Halacha, fait partie du groupe de défense des droits religieux ITIM. L'autre est Ahavat HaGer, dirigée par le rabbin francophone Haïm Amsalem, un ancien député membre de la Knesset connu pour son militantisme en faveur d'une plus large ouverture du grand rabbinat, notamment en matière de conversions.

Ces deux associations espèrent que cette décision de la cour sera un tremplin vers une reconnaissance plus large des tribunaux privés de conversion en Israël.

Les deux femmes nommées Bina Jessica Welmer et Silvia Ventsislavova avaient demandé la citoyenneté israélienne après s'être converties, mais leurs demandes avaient été rejetées par le ministère de l'Intérieur,

Bina Jessica Welmer, qui vivait en Israël avec un visa de travail, a été forcée de retourner dans son Allemagne natale durant l'instruction de l'affaire, tandis que Silvia Ventsislavova, qui est mariée à un Israélien juif, a pu rester dans le pays.

En vertu de la loi israélienne du retour, toute personne ayant au moins un grand-parent juif qui ne pratique aucune religion autre que le judaïsme est éligible à la citoyenneté israélienne, tout comme les personnes qui se convertissent au judaïsme.

Cette question de la conversion, cependant, est restée ambiguë dans la loi, sans indication claire des conversions acceptées pour prétendre à la citoyenneté.

Pendant plus de 15 ans, les tribunaux israéliens ont pressé la Knesset de prendre une décision sur la question et de l'inscrire dans la loi. Après que la Knesset a échoué à plusieurs reprises à le faire, l'année dernière, la Haute Cour de justice a statué que les conversions réformées et 'traditionalistes" effectuées en Israël seraient suffisantes aux fins de la citoyenneté, sans toutefois être reconnues aux fins du mariage.

Dans sa décision de jeudi, la juge Tamar Bar-Asher a déterminé que les deux plaignantes étaient passées par des "communautés juives reconnues" pour se convertir et qu'elles étaient donc éligibles à la citoyenneté.

Cette décision est fondée en grande partie sur le fait qu'il existe deux tribunaux de conversion privés en Israël - l'un dans le quartier de Mea Shearim à Jérusalem et l'autre à Bnei Brak - qui ne font pas partie du grand rabbinat mais dont l'autorité est néanmoins reconnue par l'État, ce qui signifie que la reconnaissance rabbinique n'est pas en soi une condition nécessaire de validité.

L'État peut encore décider de faire appel de la décision, ce qui obligerait la Haute Cour de justice à se prononcer sur la question, mais il est peu probable que celle-ci annule la décision.