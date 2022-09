Israël va allouer 90 millions de shekels pour les immigrants fuyant la Russie

Israël s'attend à une augmentation de l'immigration en provenance de Russie

Le ministre des Finances Avigdor Lieberman et la ministre de l'Alyah et de l'Intégration Pnina Tamano-Shata présenteront dimanche au cabinet un plan d'un coût de 90 millions de shekels (25.7 millions d'euros), qui sera accordé sans condition, pour l'accueil des Russes ayant le droit d'immigrer en Israël en vertu de la loi du retour.

Suite à la mobilisation des troupes de réserve annoncée par la Russie la semaine dernière pour la guerre en Ukraine, Israël s'attend à une augmentation de l'immigration en provenance de Russie, avec une estimation de 4.500 juifs arrivant en Israël depuis ce pays au cours des trois prochains mois.

Lors d'une réunion mercredi, des hauts fonctionnaires du ministère des Finances, du ministère de l'Alyah et de l'Intégration, du ministère des Affaires étrangères et de l'Agence juive pour Israël ont indiqué qu'il y a eu une augmentation considérable du nombre de Juifs russes qui détiennent déjà des papiers pour immigrer en Israël et des demandes de papiers d'immigration.

D'un autre côté, il existe des obstacles majeurs pour faire venir ces immigrants en Israël notamment à cause de la forte augmentation des tarifs aériens entre la Russie et Israël, et le nombre limité de vols El Al sur les liaisons entre Moscou et Tel-Aviv.

Yonatan Sindel/Flash90

Le gouvernement examine les possibilités de vols supplémentaires ou de les faire venir en Israël via un pays tiers ayant une frontière commune avec la Russie, comme l'Azerbaïdjan ou la Géorgie, qui ont encore des vols réguliers vers Israël.

Le plan pour les immigrants russes comprend des solutions pour le logement, l'emploi, les services de santé, l'éducation et plus encore.

"L'État d'Israël est un havre de paix pour tous les Juifs du monde, y compris les Juifs de Russie. Nous veillerons à ce que tous les immigrants de Russie qui viennent ici en raison de circonstances compliquées reçoivent un ensemble de mesures complètes et appropriées afin de les intégrer au mieux dans la société israélienne", a déclaré Mme Tamano-Shata.

"L'État d'Israël fait tout son possible pour faire venir en Israël le plus grand nombre d'immigrants possible. Le ministère des Finances que je dirige n'économisera aucune ressource afin de permettre l'immigration en Israël de tous ceux qui sont éligibles et qui veulent venir, et investira dans un processus d'intégration de qualité et efficace. L'immigration est un atout stratégique pour l'État et un levier de croissance massive et nous nous engageons à l'encourager et à y investir", a affirmé le ministre des Finances Avigdor Lieberman.