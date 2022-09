Jérusalem : le domaine français en Terre Sainte dans 2 reportages sur TV5monde

La première partie du documentaire sera diffusée ce samedi

L'émission "destination francophonie" sur TV5monde va diffuser deux spéciales à Jérusalem le mois prochain pour découvrir le Domaine national français en Terre Sainte qui regroupe les possessions administrées par la France depuis le 19e siècle.

Le Père Luc Pareydt, conseiller aux affaires religieuses auprès du Consulat de France de Jérusalem, ouvre les portes de ces sites exceptionnels de la Ville Sainte.

Le samedi 1er octobre à 13h55 (heure israélienne) et le dimanche 2 octobre à 17h55 (heure israélienne) sera diffusée la première partie du reportage "Destination Jérusalem" dans lequel le téléspectateur découvrira l’histoire de ces domaines nationaux en visitant l’église Saint-Anne qui a accueilli, selon la tradition, la maison des parents de la Vierge Marie et les bassins de Bethesda.

La deuxième partie du documentaire, diffusée le samedi 8 octobre à 13h55 (heure d'Israël), le mardi 11 octobre à 17h55 (Israël) et le mercredi 12 octobre à 21h20 (Israël), portera sur le Tombeau des Rois et l’Eléona qui comprend le mont des Oliviers et la grotte dite "du Pater" où, selon la tradition, Jésus Christ a enseigné la prière du Père à ses disciples.

Présentée par Ivan Kabacoff, "destination francophonie" met chaque semaine en avant une initiative positive en faveur de la francophonie.

TV5monde est disponible sur le canal Hot en Israël.