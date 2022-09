Israël : découverte d'anciennes mosaïques au bord du lac de Tibériade

L'établissement sur les rives du lac était déjà prospère des siècles avant le début des travaux du palais

Une équipe de fouilles de l'Université Johannes Gutenberg de Mayence (JGU) en Allemagne a découvert de nouvelles informations sur la zone dans laquelle le palais du calife de Khirbat al-Minya a été construit sur les rives du lac de Tibériade en Israël.

"Cette fois-ci, nous avons vraiment touché le jackpot avec nos fouilles", a déclaré le directeur du site et archéologue, le professeur Hans-Peter Kuhnen, à propos des résultats des travaux les plus récents dans la région du palais du calife islamique primitif Khirbat al-Minya en Israël.

L'équipe d'archéologues de Mayence a fait cette découverte majeure en utilisant des méthodes géomagnétiques et en creusant des puits d'essai sur la base des résultats. Ils ont découvert qu'au début du 8e siècle, le calife avait fait construire son palais, avec sa mosquée incorporée et une tour-porte de 15 mètres de haut. Le projet de recherche a été initialement conçu comme un moyen de former des étudiants aux travaux archéologiques de terrain.

Il a été entrepris avec le soutien de l'Autorité israélienne des antiquités et financé par la Fondation Fritz Thyssen, la Fondation Axel Springer, la Fondation Santander et l'Office allemand d'échanges universitaires (DAAD).

Au cours de ses fouilles, l'équipe d'archéologues de Mayence a découvert des structures de pierre en basalte datant de différentes périodes, avec des murs plâtrés, des sols en mosaïque colorée et une citerne d'eau.

La mosaïque récemment découverte, ainsi que des objets en céramique datant du Ve au VIIe siècle, montrent que l'établissement situé sur les rives du lac était déjà prospère des siècles avant le début des travaux du palais du calife.

Ses premiers habitants étaient chrétiens ou juifs et ils ont été rejoints par la suite par une petite communauté islamique, pour laquelle le calife a fait construire une entrée latérale au début du VIIIe siècle afin qu'elle puisse accéder à la mosquée de son palais.