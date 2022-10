Israël: "les Iraniens nous supplient de les aider dans leur combat" (Rita)

La chanteuse a affirmé avoir reçu des milliers de messages de remerciements après sa vidéo de soutien

La chanteuse israélienne Rita a affirmé que les manifestants qui protestent depuis une dizaine de jours depuis le décès le 16 septembre d'une jeune Kurde iranienne, Mahsa Amini, arrêtée par la police des mœurs, supplient les Israéliens "de les soutenir et de les aider dans leur combat."

Dans une interview accordée vendredi au radiodiffuseur public Kan, la chanteuse qui a grandi en Iran a affirmé avoir reçu des milliers de messages après sa vidéo de soutien aux manifestants diffusés la semaine dernière.

"Ils m'ont envoyé des milliers de messages sur Instagram jusqu'à ce qu'ils coupent Internet. Ils m'ont dit 'S'il vous plaît, soyez notre voix'", a affirmé Rita.

La chanteuse est revenue sur sa vidéo affirmant qu'il est "important que le peuple iranien sache que nous le soutenons chaque fois qu'il veut renverser ce régime oppressif, qui menace non seulement le monde, mais rend également son propre peuple misérable".

"En tant que femme et en tant qu'Iranienne, j'ai un lien au peuple iranien depuis la sortie de l'album 'My Joys'. Depuis, ils me connaissent et m'envoient des messages. Ils me rencontrent à l'étranger, en Europe, dans les aéroports et expriment toujours leur amour pour moi et pour Israël et les Juifs", a témoigné la chanteuse.

Rita, qui a quitté l'Iran à l'âge de huit ans avec sa famille, est également revenue sur son enfance à Téhéran.

"Nous avons immigré neuf ans avant la révolution, donc nous vivions dans un pays qui voulait vraiment s'occidentaliser", se souvient-elle.

"Le Shah avait interdit le port de tchadors et de voiles pour que le pays se modernise. Ma mère portait des minis. Les Israéliens étaient là, ils ont travaillé avec la maison royale et ils ont construit dans le pays", a-t-elle raconté.

Cette semaine, le ministère israélien des Affaires étrangères a publié une vidéo de soutien aux femmes iraniennes qui protestent contre l'obligation de porter le voile islamique dans les espaces publics.