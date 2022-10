Le site Booking.com a commencé à émettre des avertissements pour les séjours en Cisjordanie

Le ministère israélien des Affaires étrangères a convaincu la société de modérer le contenu des alertes

L'agence de voyages en ligne Booking.com a ajouté vendredi des avertissements sur ses propositions de réservation en Cisjordanie.

Le ministère israélien des Affaires étrangères s'est toutefois félicité d'être parvenu à convaincre la société de modérer le contenu de la notification en question.

L'alerte, en forme de petit texte qui apparaît en haut des résultats de recherche, exhorte les clients à consulter les avertissements aux voyageurs de leur gouvernement avant de réserver une chambre d'hôtel ou un appartement dans la région.

"Veuillez consulter toutes les recommandations fournies aux voyageurs par votre gouvernement pour prendre une décision en connaissance de cause sur votre séjour dans cette région, qui peut être considérée comme touchée par un conflit", mentionne le site.

La mise en garde s'applique à la fois aux implantations israéliennes et aux localités palestiniennes de Cisjordanie.

AP Photo/Maya Alleruzzo, File L'implantation d'Efrat en Cisjordanie, le 10 mars 2022

L'avertissement n'apparaît pas dans les listes individuelles, mais seulement dans les résultats de recherche d'une localité, d'une ville ou d'un village spécifique.

Un porte-parole de Booking.com a indiqué que la société prévoyait "de déployer des notifications similaires dans plus de 30 régions du monde au cours des prochains mois". La société affirme vouloir s'assurer que les clients "disposent des informations dont ils ont besoin afin de prendre des décisions éclairées sur les destinations qu'ils envisagent, qui peuvent être classées comme zones contestées ou touchées par des conflits et qui peuvent présenter des risques plus importants pour les voyageurs".

Elle a ajouté qu'une telle bannière avait déjà été introduite pour les séjours dans le nord de Chypre, en Abkhazie, au Haut-Karabakh et en Ossétie du Sud.

Le ministère israélien des Affaires étrangères a déclaré samedi soir dans un communiqué que Booking.com avait initialement prévu une formulation beaucoup plus dure, désignant la région comme "occupée" et affirmant que les visites impliquaient des "risques pour les droits de l'homme".

Le ministère a revendiqué un travail intense ayant, selon lui, dissuadé l'entreprise d'utiliser une telle formulation.

Plus tôt ce mois-ci, l'agence de voyages avait annoncé son intention de publier de telles notifications d'avertissement pour les séjours en Cisjordanie, provoquant l'indignation du gouvernement israélien, qui avait menacé en réaction d'une "guerre diplomatique".