Israël : la mère supposée de l'embryon implanté par erreur chez une autre femme se dit "dévastée"

Ce type d'erreur médicale est sans précédent en Israël

La mère biologique supposée d'un embryon implanté par erreur chez une autre femme après une fécondation in vitro dans un hôpital israélien s'est déclaré dévastée, tout en exprimant sa sympathie pour l'autre femme impliquée dans l'erreur médicale.

"Je suis dans une situation impossible", a-t-elle dit dans une interview sur la Chaîne 12 diffusée vendredi. "Je ne connais plus le repos depuis deux semaines. Je suis détruite."

"Je ne vis plus, je ne mange plus, je ne dors plus", a poursuivi cette femme identifiée par l'initiale "Aleph".

"La simple pensée que cela pourrait être mon bébé qui a été implanté par erreur dans une autre femme, alors que mon mari et moi sommes dans un processus si compliqué et difficile pour avoir un enfant me dévaste", a-t-elle encore dit.

La mère supposée de l'embryon a toutefois exprimé de la sympathie et de la compassion envers la femme enceinte.

"Mon cœur va à cette femme. Je m'identifie vraiment à elle. J'aimerais pouvoir la serrer dans mes bras et pleurer avec elle, car nous sommes tous les deux victimes de cette terrible erreur", a-t-elle affirmé.

"Aleph" a raconté que dès que les terribles faits ont été rendus publics par l'hôpital Assuta de Rishon Lezion où ils se sont produits, elle et son mari étaient terrifiés à l'idée d'y être mêlés.

L'avocat du couple, Shira Fridan a raconté qu'il était rapidement devenu évident qu'ils étaient impliqués dans l'incident. "Au bout de quelques jours d'enquête menée par l'hôpital, celui-ci leur a annoncé qu'ils étaient le couple qui avait la plus forte probabilité d'être les parents de l'embryon implanté."

L'avocate appelle désormais la justice à rendre une décision sur la parentalité avant que l'enfant - une petite fille - ne naisse.

Ce type d'erreur médicale est sans précédent en Israël, ce qui ne permet pas de savoir comment les choses se dérouleront si l'affaire est jugée.

Plus tôt cette semaine, le couple qui a reçu le mauvais embryon lors des traitements de fertilité a déclaré qu'il était consterné par cette confusion, mais qu'il prévoyait d'élever l'enfant comme le sien, bien que sa garde puisse être contestée devant les tribunaux.

"C'est fou. Nous n'arrivons pas à y croire, surtout ma femme. Elle a régi en disant que ce bébé était le sien et qu'il n'était pas question qu'on lui retire", a déclaré le père sur la Chaîne 12.

Il a insisté sur le fait que tous deux se considéraient comme les parents exclusifs du bébé et qu'ils s'en occuperaient comme tels. "Nous comptons les semaines jusqu'à sa naissance depuis le moment où ma femme est tombée enceinte", a-t-il dit.

Le couple a relaté qu'il lui avait fallu des années pour que la femme tombe enceinte, et que cela avait nécessité plusieurs cycles de traitements de fertilité, incluant des thérapies hormonales, des extractions d'ovules et d'autres procédures.

C'est lorsque la femme était enceinte de sept mois, que l'erreur a été découverte.

"Assuta exprime ses regrets pour cet événement rare, qui s'est produit dans la clinique de FIV de Rishon Lezion. Il s'agit d'une erreur humaine tragique, et Assuta fera tout ce qui est en son pouvoir pour améliorer le processus afin qu'un cas comme celui-ci ne se reproduise jamais", a déclaré le centre médical dans un communiqué lorsqu'il a fait part de l'affaire.

Le ministère de la Santé s'est quant à lui engagé à créer immédiatement un comité pour enquêter sur l'incident.

Bien qu'extrêmement rares, des cas similaires se sont déjà produits dans le monde.

En novembre 2021, le Los Angeles Times a notamment rapporté qu'une femme qui avait donné naissance à sa deuxième fille avait découvert des semaines plus tard que l'enfant n'était pas le sien. Dans cette affaire, la femme a conservé la garde de la petite fille.