Israël : le tramway fonctionnera bien le Shabbat à Tel-Aviv et environs

Merav Michaeli, la ministre israélienne des Transports et présidente du Parti travailliste, a déclaré samedi soir dans une interview que le tramway fonctionnera le samedi (jour de Shabbat) à Tel-Aviv et dans sa région après plusieurs débats à ce sujet.

Selon elle, cette décision lui revient et aucun gouvernement ne pourra l'annuler, même après les élections du 1er novembre.

"Je suis heureuse d'annoncer qu'à partir de l'année prochaine, le tramway de Tel-Aviv et de ses environs fonctionnera également le Shabbat. Cette décision n'est pas du tout liée aux élections, elle a été prise dans mon accord de coalition avec Yaïr Lapid. Il y a un devoir civique envers le public israélien", a-t-elle affirmé.

L'inauguration de la première ligne de tramway dans le centre du pays est prévue pour début novembre.

Aujourd'hui, de facto, les transports publics fonctionnent le Shabbat dans certaines villes d'Israël, notamment à Haïfa, ville mixte, dans le paysage de Galilée et dans les communautés non juives. Il existe même des bus qui partent de villes des deux extrêmes nord et sud comme Kiryat Shmona et Eilat vers le centre, dès le samedi après-midi.

Mais, dans la plupart des villes du pays, les transports en commun s'arrêtent quelques heures avant la tombée de la nuit vendredi pour reprendre le lendemain soir.