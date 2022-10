Israël : une cellule de l'EI qui prévoyait des attentats démantelée à Nazareth

6 personnes ont été arrêtées

Le Shin Bet et la police israélienne ont démantelé une cellule de l'Etat islamique en plein coeur d'Israël en arrêtant 6 de ses membres à Nazareth.

Ils sont soupçonnés d'avoir eu l'intention de mener des activités terroristes au nom de l'État islamique sur le territoire israélien.

Muhammad Ihab Suleiman, 25 ans, connu des forces de sécurité pour ses activités passées liées à Daesh, Aa Afar Suleiman, 21 ans, Moaman Nijam, 20 ans, Ahmed Belal Suleiman, 18 ans, Jahad Bakr, 20 ans et un autre mineur ont été arrêtés.

L'enquête du Shin Bet a révélé que les suspects étaient exposés aux principes de l'EI via internet et avaient consulté régulièrement des contenus terroristes.

Les suspects se rencontraient secrètement et planifiaient des attaques de différents types, la cible principale étant un lycée musulman de Nazareth, qui, selon les suspects, "fait obstacle aux fidèles" en raison des cours d'éducation sexuelle qui y sont dispensés.

Ils prévoyaient également des attaques contre un arrêt de bus très fréquenté à Nazareth, un poste de police à proximité de leur résidence mais aussi une forêt fréquentée par les Juifs. Ils se sont également procuré des armes et ont tenté de recruter d'autres personnes afin de promouvoir leurs activités.

L'organisation terroriste continue d'œuvrer sans relâche à la diffusion de son idéologie auprès des citoyens de l'État d'Israël et de ses résidents et s'emploie, entre autres, à les recruter par le biais de la propagande diffusée sur Internet, y compris sur les réseaux sociaux, dans le but de promouvoir l'activité terroriste en Israël.

Des actes d'accusation seront déposés dimanche contre les six militants, par le bureau du procureur du district nord, les inculpant des délits de conspiration en vue de commettre un acte de terrorisme, de préparation d'un acte terroriste et appartenance à une organisation terroriste.