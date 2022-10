Israël : Noa Kirel sort une nouvelle version de "The Automatic Dancer" en hommage au chanteur Zvika Pick

"The Automatic Dancer est l'hymne de la musique israélienne"

La célèbre chanteuse israélienne Noa Kirel sort dimanche un nouveau titre, à partir du tube à succès du chanteur défunt Zvika Pick, décédé le 14 août dernier, à l'occasion de son anniversaire lundi 3 octobre.

Le nouvel enregistrement a été réalisé à l'aide d'une technologie basée sur l'intelligence artificielle qui permet de revisiter l'enregistrement original de Zvika Pick "The Automatic Dancer" en superposant la voix de Noa Kirel à certains endroits.

"The Automatic Dancer est l'hymne de la musique israélienne sorti il y a 50 ans et illustre à quel point le travail de Zvika Pick reste pertinent à travers les générations", a déclaré la jeune Noa Kirel.

"J'ai eu l'honneur de travailler avec lui personnellement et je suis heureuse de créer une version innovante de cette chanson emblématique et d'inviter tout le monde à célébrer la vie et l'œuvre de Zvika Pick. Sa musique restera avec nous pour toujours. Je t'aime et tu me manques beaucoup", a-t-elle ajouté.

Le duo est une collaboration entre Noa Kirel et la compagnie Tsan Barzel d'Aroma Music, qui a créé un partenariat avec Zvika Pick afin de préserver et de promouvoir ses œuvres. Le nouvel enregistrement a été créé par les producteurs Tsuk Algazi et Omar Luz.

Zvika Pick est né 3 octobre 1949 à Wrocław en Pologne. C'était un chanteur pop israélien, auteur-compositeur, compositeur et aussi une éminente personnalité de la télévision.