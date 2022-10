Yaïr Lapid contre Channel 14 qui "mène une activité électorale en faveur du Likoud"

"Les dirigeants de la chaîne 14 ont participé à la propagande du Likoud"

Deux semaines après avoir menacé d'adresser une pétition à la commission électorale contre Channel 14, le parti "Yesh Atid" a mis la semaine dernière sa menace à exécution et a adressé une pétition à la commission électorale centrale.

Dans la pétition, le parti demande au président du comité électoral de déclarer Channel 14 et le propriétaire de la chaîne, l'homme d'affaires Yitzhak Mirilashvili, comme "organe actif dans les élections".

Le parti explique que la chaîne et Mirilashvili "opèrent pendant la période électorale et font appel au grand public afin de l'influencer à soutenir le Likoud et à éviter de voter pour Yesh Atid".

Yesh Atid soutient que la chaîne "opère en violation des lois sur le financement des partis et mène des activités électorales en faveur du Likoud, avec des sommes astronomiques".

"Il s'agit d'une menace réelle pour les principes de base des élections en Israël", lit-on dans la pétition, "les outils médiatiques ont été exploités de manière complète en faveur d'un candidat et d'un parti, sans équilibre, contrairement à toute norme de raisonnabilité, d'équité et le bon sens."

Il était également indiqué dans la pétition que les dirigeants de Channel 14 avaient participé à la "propagande du Likoud et que le commentateur Yaakov Bardogo avait pris part aux négociations au nom du Likoud, que les personnes apparaissant sur la chaîne avaient déménagé pour travailler pour le Likoud ou étaient devenues candidats sur son nom, ainsi que des appels explicites des diffuseurs de la chaîne concernant le vote aux élections.

Selon Yesh Atid, tout cela exige que les émissions de la chaîne pendant la période électorale soient qualifiées de "propagande au nom du Likoud".

Le parti joint à la pétition des exemples tirés des différentes publications de la chaîne et de ses réseaux sociaux qui, selon elle, sont utilisés par la chaîne et son opérateur.

Channel 14 a affirmé en retour que le mois dernier, un haut responsable a envoyé un message à la direction de la chaîne selon lequel, s'il n'y a pas de changement dans le programme de diffusion qui inclura la réduction des apparitions de divers présentateurs et commentateurs, des poursuites judiciaires seront engagées qui conduiront à la fermeture du canal.

"À l'avenir, nous savons très bien que déclarer Channel 14 comme entité politique entraînera la révocation de la licence et la fermeture de la chaîne avant même les élections. Un jour où un Premier ministre de transition utilise un juge suprême pour fermer un média qui le critique sera un jour noir pour la démocratie israélienne. Nous invitons le Premier ministre Lapid à arrêter son boycott et à venir à la chaîne, au lieu d'essayer de la fermer", a réagi l'ancienne Channel 20.

Channel 14 est considérée comme une chaîne conservatrice parfois comparée à Fox News.