Israël : des chercheurs de l'Université de Tel-Aviv découvrent la plus ancienne preuve d'utilisation d'opium

C’est la première fois que de l'opium a été retrouvé dans des poteries

Une étude menée par l'Université de Tel-Aviv sur des poteries du 14e siècle avant JC, trouvées lors de fouilles de l’Autorité des Antiquités d’Israël à Tel Yehud, a révélé les premières preuves de l'utilisation de l’opium et des drogues psychoactives.

Selon les chercheurs, les Cananéens utilisaient cette drogue hallucinogène pour le culte des morts.

En 2017, l'Autorité des Antiquités d’Israël a mené des fouilles préventives sur le site archéologique de Tel Yehud et plusieurs tombes cananéennes de l'âge du bronze tardif y ont été découvertes avec des offrandes funéraires. Parmi les poteries trouvées, se distinguait un grand groupe de récipients fabriqués à Chypre, connus sous le nom de "vases à base annulaire".

Selon une hypothèse datant du 19ème siècle, ces vases servaient de récipients pour des rituels utilisant de l’opium. L'analyse des résidus organiques a notamment permis de mettre au jour des résidus d'opium dans huit de ces poteries. C’est la première fois que de l'opium a été retrouvé dans des poteries en général et dans des poteries de type "base annulaire" et la plus ancienne preuve de l'utilisation de drogues hallucinogènes au Moyen-Orient.

"C'est la seule drogue psychoactive retrouvée au Levant à l'âge du bronze tardif", déclare Vanessa Linares, de l’Université de Tel-Aviv. "La découverte éclaire l’énorme importance du commerce de l'opium, et du commerce en général à cette époque. Il faut rappeler que l'opium est produit à partir de fleurs de pavot, qui poussent en Asie Mineure, c'est-à-dire sur le territoire de la Turquie actuelle, alors que les poteries dans lesquelles on a identifié l'opium on été fabriquées à Chypre. En d’autres termes, l’opium a été importé vers Yehud de Turquie, en passant par Chypre".