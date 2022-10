Le Festival de théâtre d'Akko fête ses 43 ans avec 60 pièces dont une grande première mondiale

Huit représentations seront en lice pour le prix de la meilleure pièce

C’est dans la ville côtière du nord d’Israël, à Akko, que le Festival international de théâtre 2022, organisé avec le soutien du ministère de la Culture, fêtera sa 43e année pendant la fête de Souccot, du 11 au 14 octobre. Des dizaines de milliers de spectateurs venus de tout Israël sont attendus pour l’occasion.

Pour cette nouvelle édition, pas moins de 60 représentations théâtrales éclectiques de qualité ont été choisies minutieusement et classées en différentes catégories : "les pièces invitées," "les pièces étrangères", les pièces court-métrage dites "incubateur", "les spectacles en plein air", mais aussi 20 pièces originales et de nombreux événements seront à découvrir pendant ces 5 jours placés sous le signe de la diversité culturelle.

Toutes les pièces offrent une réflexion sur les problématiques inhérentes à la réalité qui nous entoure et donnent au spectateur des clés de compréhension du monde.

"The Last Khan", une première mondiale

Parmi les quatre pièces invitées, figure "The Last Khan", produite par le théâtre Al Yamama co-dirigé par Ilan Popko et Kaid Abu Latif. La pièce, inspirée du conte arabe classique de Zarqa Al Yamama sera jouée pour la première fois dans le monde le 13 octobre à 16h et 19h, en arabe et traduite en hébreu.

"The Last Khan" met en scène l’histoire de Nawi et Nadi qui se retrouvent coincés en quarantaine, après qu'une pandémie a déferlé sur le monde. Ils n'ont que quelques boîtes de conserve et des biscuits. Nawi est poète et auteur avec une profonde croyance philosophique tandis que Nadi ne sait ni lire ni écrire. Les deux hommes que tout oppose vont alors devoir mettre en place des mécanismes de survie.

Ayoub Abou Madiam "The Last Khan", Festival d'Akko 2022

"Je ne dors pas de la nuit depuis plusieurs jours tellement je suis excité à l’approche de cette grande première mondiale. A travers cette pièce, nous avons voulu montrer que la vie n'est pas toujours ce qu'elle paraît. L'homme n'est pas uniquement chair et sang", a déclaré Ilan Popko, co-directeur d’Al Yamama à i24NEWS.

Al Yamama, créé en mai 2021 à Rahat dans le Néguev, s’attache à promouvoir la coexistence entre Juifs et Arabes à travers l’art.

Les pièces internationales

Du côté des performances internationales, on retrouve la pièce "Robot" de Marek Chodaczynski, avec un décor recyclable qui traite de la tyrannie des dirigeants et de la soumission de l’homme. Cette co-production propose une vision artistique partagée du monde intolérant et souvent injuste dans lequel nous vivons.

Dans "Eros", d’Elli Papakonstantinou et Louisa Arkoumanea, une collaboration entre deux théâtres de Grèce et d'Ukraine, les spectateurs sont conviés à un véritable banquet où les mondes de la poésie et de la nourriture, de la mort et de la guerre sont connectés à travers la musique et les caméras.

Huit représentations en lice pour le prix de la meilleure pièce

Par ailleurs, huit pièces ont été sélectionnées par la directrice artistique, Dalia Shimko, et le comité artistique pour participer au concours de la meilleure pièce, parmi 326 propositions.

Les pièces en compétition sont : "I Love You Special" d’Ahinoam Mendelson, aux limites de l'autobiographie l'actrice sacrifie à la fois la déesse mère et sa propre mère qui a vénéré le théâtre avec dévouement toute sa vie; "La veuve de paille" qui combine une actrice et des personnages avatars, par Neta Spigelman et Amir Tezif ; "La douleur", de Yotam Gottel basée sur les mémoires de l'écrivaine Marguerite Duras; "Blueberry" de Natalie Zuckerman Kopel qui raconte l'histoire personnelle d'un couple qui suit des traitements de fertilité depuis six ans; "Sur la colline" de Keren Sheft, une comédie musicale satirique où cinq jeunes filles tentent de réaliser leurs rêves et de construire une nouvelle implantation en Terre promise; "P.I.T" de Maayan Even, basée sur la pièce "Théorème de Pythagore" de Natan Alterman, où un robot cherche à découvrir quel est le secret de la vie et de la mort; "Traffic jam" de Nadav Ruziewicz, fait participer le public à un embouteillage dans une mise en scène unique, et enfin "Linhard Pokzy" d’Oded Komemi où les membres d’une tribu gardent enfouies leurs émotions attendant un rituel nocturne centré autour d'une séance de pleurs commune…

Une soirée spéciale se tiendra le 12 octobre en l'honneur du défunt Yaakov Agmon, l'un des piliers de la culture en Israël qui a profondément marqué l'industrie du théâtre israélien et qui, dans les années 1990, a même été directeur artistique du Festival d’Akko.

Caroline Haïat est journaliste pour le site français d'i24NEWS