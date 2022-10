Israël : une gardienne de prison poignardée par une Palestinienne venue rendre visite à son frère

La gardienne a été soignée sur place et n'a pas eu besoin d'être hospitalisée

Une gardienne de prison a été légèrement blessée après avoir été poignardée par une Palestinienne qui rendait visite à un détenu à la prison de Ramon, dans le sud d'Israël, ont indiqué dimanche les forces de l'ordre.

Selon l'administration pénitentiaire israélienne, la femme de 23 ans, originaire de Naplouse en Cisjordanie, était venue rendre visite à son frère, suspecté de terrorisme et placé en détention administrative.

L'administration pénitentiaire a déclaré que la femme avait attaqué une gardienne avec une arme fabriquée à partir d'une paire de ciseaux pendant un contrôle de sécurité à l'entrée de la prison.

"Dès que l'attaque a eu lieu, la gardienne et un autre agent ont fait preuve d'une détermination et d'un professionnalisme sans faille pour maîtriser l'assaillante et l'empêcher de s'en prendre à d'autres membres du personnel de la prison", a déclaré un porte-parole de l'administration.

La gardienne a été soignée sur place et n'a pas eu besoin d'être hospitalisée.

La police a indiqué que les agents avaient arrêté la femme palestinienne et l'avaient emmenée pour interrogatoire.

L'armée et la police sont en état d'alerte depuis la semaine dernière et le début des fêtes juives du mois de Tichri, alors que les tensions sont déjà élevées en Cisjordanie.