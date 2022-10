Israël : les écoles publiques religieuses ont le taux le plus élevé d'abus sexuels, selon une étude

"Une société séparée entre hommes et femmes n'est pas une garantie pour prévenir ce genre de dommages"

Les élèves des écoles publiques religieuses en Israël sont plus susceptibles d'être agressés sexuellement que ceux des autres filières éducatives en Israël, selon une étude du mouvement Neemanei Torah Vaavodah.

L'enquête a été menée par le chercheur Ariel Finkelstein, qui a analysé le profil des victimes d'abus sexuels recensées dans les services sociaux des autorités locales en Israël en 2020, par secteur ou filière d'enseignement.

Selon l'étude, le taux de victimes recensées dans les services sociaux à la suite d'abus sexuels est plus élevé parmi les élèves de la filière scolaire publique religieuse , qui représentent principalement des personnes s'identifiant comme sionistes religieuses.

Pour 1 000 élèves inscrits dans la filière scolaire publique religieuse, 2,39 d'entre eux ont ainsi été suivis par les services sociaux à la suite d'abus sexuels, soit un chiffre plus élevé que dans l'enseignement ultraorthodoxe (1,98) et plus de deux fois plus élevé que dans le secteur laïc (1,04).

Les différences entre secteurs d'éducation sont encore plus flagrantes concernant les garçons.

Parmi les élèves du secteur laïc de 3 à 18 ans qui ont été suivis après des abus sexuels, les garçons représentent moins d'un tiers (31%), tandis que dans la filière religieuse de l'école publique, les garçons représentent près de la moitié des victimes (48%).

Pour 1 000 élèves de sexe masculin dans le système scolaire public religieux, 2,3 sont traités pour abus sexuels par les services sociaux contre 0,61 chez les garçons des écoles laïques.

"Les résultats de cette étude sont une source de grande préoccupation", a déclaré Shmuel Shatach de l'ONG Neemanei Torah Vaavodah. "Ces données constituent une première étape dans les discussions de fond nécessaires afin de reconnaître ce phénomène et de le combattre. Il nous faut sortir de l'illusion qu'une société séparée entre hommes et femmes est une garantie pour prévenir ce genre de dommages", a-t-il ajouté.