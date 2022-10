Jérusalem : deux Palestiniens arrêtés pour avoir lancé des cocktails Molotov depuis un hôpital

"Se faire passer pour des patients afin d'agir depuis l'hôpital montre tout le vice de ces criminels"

Deux Palestiniens suspectés d'avoir lancé des bombes incendiaires sur des autobus depuis un hôpital de Jérusalem-Est où ils s'étaient fait passer pour de patients ont été arrêtés par les forces israéliennes.

Selon un communiqué de la police publié dimanche, les deux suspects, âgés de 17 et 19 ans et résidents du quartier A-Tur, sont entrés à l'hôpital de Makassed en fauteuil roulant le 7 septembre, et ont lancé des cocktails Molotov et des bonbonnes de gaz sur des bus qui passaient à proximité.

Aucun blessé ni dégât n'avaient été signalés.

La police a ensuite ouvert une enquête sur l'incident et arrêté les suspects le 20 septembre.

Alors que les investigations sont désormais closes, les procureurs ont demandé que les deux suspects soient maintenus en détention jusqu'à jeudi. Les deux hommes devraient être inculpés dans les prochains jours.

"La police du district de Jérusalem note que si lancer des cocktails Molotov est un acte grave et dangereux en soi, le fait de se faire passer pour des patients afin d'entrer dans l'hôpital et blesser des innocents montre tout le vice de ces criminels", souligne le communiqué.

Cette annonce de la police intervient dans le contexte d'une recrudescence des violences à Jérusalem-Est et en Cisjordanie ces dernières semaines.