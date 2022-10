Israël refuse l'entrée de la femme et du fils d'un Israélien ayant fui l'armée russe

La famille avait décidé de quitter la Russie après l’annonce de la mobilisation des réservistes russes

Les autorités aéroportuaires israéliennes ont refusé d'autoriser l'épouse russe d'un Israélien et le fils du couple d'entrer dans le pays dimanche, alors qu'ils tentaient de fuir la Russie dans le contexte de l'appel massif de réservistes par Moscou.

David Eventov, 46 ans, a déclaré qu'un garde-frontière avait posé des questions sur les projets de la famille de s'installer en Israël, et les autorités ont forcé sa femme, Yulia Eventova, 49 ans, et son fils, Benjamin Eventov, 13 ans, à prendre un avion pour la Turquie, sans leur donner d'explication ni leur permettre de défendre leur cause. Le fauteuil roulant de Mme Eventova, qui est atteinte de sclérose en plaques, aurait même été laissé en Israël.

"Ils nous ont séparés, ont mis ma femme et mon fils dans un avion et c'est tout. Je n'ai rien pu expliquer à personne", a déclaré David Eventov.

La famille Eventov avait le projet de s'installer en Israël il y a plusieurs années, mais le processus avait été retardé par la pandémie de coronavirus, qui avait temporairement interrompu de nombreuses activités consulaires israéliennes.

"J’ai expliqué à l'agent frontalier que nous avions déjà des documents au consulat, que nous avions déjà loué un appartement et que nous voulions simplement changer de statut, sans demander d'argent ou d'aide de l'État, sans résultats ", a indiqué David Eventov.

La famille avait décidé de quitter la Russie il y a plusieurs jours après l’annonce par Vladimir Poutine de la mobilisation de 300 000 réservistes.

Environ 6 500 personnes ont fui la Russie pour se rendre en Israël au cours des dix derniers jours, la grande majorité d'entre elles étant entrées avec des visas de tourisme.