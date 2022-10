Israël: des dizaines de pièces d'or découvertes dans une cache secrète datant de la conquête musulmane

Le trésor date d'une importante période de transition dans l'histoire de la ville de Banias

Quarante-quatre pièces d'or pur ont récemment été découvertes cachées dans un mur lors de fouilles sur le site archéologique de Banias, dans la réserve naturelle du fleuve Hermon, dans le nord du pays, a indiqué lundi l'Autorité israélienne des antiquités.

Le trésor, pesant environ 170 grammes, a été retrouvé caché à la base d'un mur en pierre de taille.

Les archéologues ont estimé que les pièces ont été cachées par leur propriétaire pendant la conquête musulmane de la région en 635 après J.-C..

"La découverte reflète un moment précis dans le temps, où nous pouvons imaginer le propriétaire dissimulant sa fortune sous la menace de la guerre, espérant revenir un jour récupérer son bien", a déclaré le directeur des fouilles Yoav Lerer dans un communiqué. "Avec le recul, nous savons qu'il a été moins chanceux".

"La découverte de ces pièces de monnaie peut également apporter la lumière sur l'économie de la ville de Banias au cours des 40 dernières années de la domination byzantine", a ajouté l’archéologue.

Le directeur de l’Autorité israélienne des Antiquité, Eli Escosido, a déclaré que le trésor revêtait une importance particulière car "il date d'une importante période de transition dans l'histoire de la ville de Banias et de toute la région du Levant."

Les fouilles menées dans le quartier résidentiel nord-ouest de la ville antique de Banias ont également mis au jour des vestiges de bâtiments, des canaux et des canalisations d'eau, un four à poterie, des pièces de bronze, des fragments de poterie et des objets en verre et en métal. Les découvertes datent de la fin de la période byzantine, qui couvre la période allant du début du VIIe siècle au début du Moyen Âge (XIe - XIIIe siècles).

Les traces de peuplement sur le site archéologique de Banias remontent à la période des Cananéens en 2000 avant J.-C. et s'étendent sur plusieurs générations à travers les périodes hellénistique et romaine précoce, puis l'époque byzantine, la période des croisades et la conquête musulmane.

"La réserve naturelle de Banias, dotée d'une nature et d'un paysage uniques, ne cesse de nous surprendre d'un point de vue historico-culturel", a déclaré Raya Shurky, directrice de l'Autorité des parcs nationaux.

Les fouilles ont été financées par la compagnie nationale d’éléctricité, qui effectue des travaux pour connecter l'ancien site sacré druze de Maqam Nabi Khadr au réseau électrique national.