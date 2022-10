Des dizaines de milliers de Juifs de Russie ont récemment déposé des demandes d’Aliya

Suite à la mobilisation des réservistes décrétée par Vladimir Poutine et à la réduction de la possibilité d'immigrer depuis la Russie, un premier débat à la Knesset examinera lundi l'opportunité d'étendre la "loi du retour" aux descendants de la quatrième génération de Juifs Russes.

La loi israélienne du retour permet aux juifs ou aux personnes ayant un ou plusieurs grands-parents juifs et leurs conjoints, d'immigrer en Israël et d'acquérir la citoyenneté israélienne.

Cette extension de la loi a été proposée par l’actuel ministre des Finances Avigdor Lieberman, devant l’urgence de la situation où des dizaines de milliers de Juifs de Russie ont récemment déposé des demandes d’Aliya.

Le Premier ministre Yaïr Lapid lui a répondu qu'il devrait y avoir une discussion sur la question.

Toutefois, dimanche, le gouvernement israélien a approuvé une proposition visant à accélérer l'immigration des Russes qui remplissent les conditions de la loi du retour.

La proposition d'un nouveau plan d'urgence pour l'absorption des olim russes, a été rédigée en collaboration par le ministre des Finances Avigdor Liberman et la ministre de l'Alya et de l'intégration Pnina Tamano-Shata.

Yonatan Sindel/Flash90 Pnina Tamano-Shata à la Knesset, le 21 mai 2019

Selon les estimations du ministère de l'Aliya et de l'Intégration, une augmentation importante de l'immigration est attendue en raison de la guerre russo-ukrainienne. Selon le ministère, depuis l'invasion de l'Ukraine en février, plus de 40 000 nouveaux immigrants sont arrivés, dont environ 24 000 de Russie. Il s'agit de la vague la plus importante depuis deux décennies.

En outre, le gouvernement a autorisé l'Agence juive à établir des camps temporaires en Finlande et en Azerbaïdjan pour les Juifs russes qui cherchent à immigrer en Israël. Ces camps fonctionneront comme les camps de Roumanie et de Pologne pour les réfugiés ukrainiens. Des responsables de l'Agence juive ont déclaré au Jérusalem Post qu'elle mettra en place un mécanisme d'aide aux olim juifs russes.