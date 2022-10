Des centaines de milliers d'oiseaux arrivent en Israël pour leur migration annuelle

On estime à un demi-milliard le nombre d’oiseaux qui transitent par Israël avant l'hiver

Comme chaque année à l'automne, des centaines de milliers d'oiseaux ont commencé à transiter par Israël pour migrer vers des pays où le climat est plus chaud pendant l'hiver.

Selon un comptage effectué dans la région, déjà 151 080 oiseaux issus de 27 espèces différentes, dont des pélicans et des cigognes, ont été observés.

"Nous sommes au pic de la migration d'automne avec une abondance d'espèces d'oiseaux arrivant du nord", a déclaré à Ynet Yaron Charka du Fonds national juif (KKL).

"Des centaines de milliers d'oiseaux de proie, de pélicans et de cigognes traversent Israël. Une grande partie d'entre eux se déplace vers l'ouest et stationne pendant un certain temps dans le centre du pays. En raison de l'immense importance de cette voie de migration, nous menons chaque année une enquête de plus de six semaines, axée sur les oiseaux de proie de la région”, a-t-elle ajouté.

On estime à un demi-milliard le nombre d’oiseaux qui transitent par Israël pendant leur migration. Ce nombre impressionnant est lié à la situation géographique du pays, au carrefour de l’Europe, de l’Afrique et de l’Asie, ainsi qu’au climat et à des réservoirs d’eau importants.

Des postes d’observation, vers lesquels se précipitent touristes et scientifiques, ont été disposés entre Haïfa sur la Méditerranée à la Vallée de Beit Shean près de la frontière jordanienne, pour contempler et étudier cette migration.