Israël : hausse du salaire moyen porté à 12 113 shekels

Les disparités salariales entre les différents secteurs professionnels apparaissent toujours plus importantes

Le salaire moyen en Israël a augmenté en juillet pour atteindre 12 113 shekels, soit une hausse de 3,4 % par rapport au même mois de l'année dernière.

Les données relatives au salaire moyen d'un pays sont obtenues en rapportant la masse salariale (cumul des rémunérations brutes des salariés) versée chaque trimestre à l'effectif moyen. L’inconvénient de la moyenne est qu’elle ne tient pas compte des grandes disparités qui peuvent exister dans les différentes valeurs. Le salaire moyen diffère du salaire médian.

Le nombre d'employés est en outre passé en juillet à un peu plus de 4 millions, marquant une augmentation annuelle de 5,4 %.

Les disparités salariales entre les différents secteurs professionnels apparaissent toujours plus importantes. Les salariés employés dans dans le secteur de l'information et de la communication gagnent en moyenne 26 965 NIS par mois, soit cinq fois plus que ceux des services d'accueil et du secteur de la restauration.

D'après les résultats d'une enquête publiés juste avant la fête du Nouvel an juif par le Bureau central des statistiques, 70,4% des Juifs sont satisfaits de leur situation financière, contre 51,1% des Arabes.