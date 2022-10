Israël : le pays entier se prépare pour Yom Kippour

Tous les vols à destination et en provenance de l'aéroport Ben Gourion seront interrompus

Israël se prépare à une pause de 25h qui débutera mardi soir pour Yom Kippour, le jour le plus saint du calendrier juif, alors que les forces de sécurité restent en état d'alerte sur fond de recrudescence de violences et d'attaques terroristes.

La journée de jeûne et de prière de 25 heures respectée par la majorité des Israéliens juifs commencera à 17h45 à Jérusalem et à 18h01 à Tel-Aviv. Elle se terminera mercredi à 18h55 et 18h57, respectivement.

À partir de mardi après-midi, tous les vols à destination et en provenance de l'aéroport Ben Gourion seront interrompus jusqu'à mercredi soir, ainsi que les vols de passage utilisant l'espace aérien israélien. Les passages frontaliers seront également fermés et rouvriront tard mercredi.

Les transports publics, bus et trains, s'arrêteront eux aussi de fonctionner jusqu'à la fin de la journée de jeûne. Les bus intra-urbains et les transports interurbains redémarreront progressivement mercredi soir.

AP / Oded Balilty 2018 © Un homme fait du skateboard sur une route principale à Tel Aviv, en Israël, au début des vacances de Yom Kipour, le jour le plus saint de l'année juive, le mardi 18 septembre 2018.

À l'approche du coucher du soleil mardi, toutes les émissions de radio et de télévision locales s'interrompront.

Les routes seront en grande partie vides de voitures mardi avant le coucher du soleil, comme le veut la tradition nationale. Si conduire pendant Yom Kippour n'est pas prohibé par la loi, les Israéliens s'abstiennent de le faire par respect pour le jour saint.

Yom Kippour est l'un des jours les plus chargés de l'année pour les services de secours, avec des centaines de médecins, ambulanciers paramédicaux, ambulances et volontaires supplémentaires déployés à travers le pays.

Outre la déshydratation et les complications du jeûne, la plupart des urgences recensées à Yom Kippour proviennent d'accidents de la route alors que des dizaines de milliers d'enfants et d'adolescents profitent des rues désertes pour faire du vélo. D'autres blessures courantes sont recensées sur des enfants laissés sans surveillance à l'extérieur des synagogues.

L'année dernière, un garçon de 12 ans a été tragiquement tué par un conducteur ivre alors qu'il conduisait son vélo, et un garçon de 11 ans a été grièvement blessé dans un incident distinct.

Tsahal imposera également un bouclage à la Cisjordanie et à Gaza, une pratique courante pendant les fêtes juives et israéliennes.

Les responsables de la sécurité ont indiqué avoir reçu plus de 80 avertissements ou informations sur d'éventuelles attaques terroristes, tandis que les forces israéliennes sont la cible répétée de tirs à l'arme à feu et de violences de toute sorte en Cisjordanie et à Jérusalem-Est.

Des fusillades ont également visé des civils israéliens en Cisjordanie la semaine dernière.

Selon les informations de la Chaîne 13 communiquées lundi, 26 bataillons militaires postés en Cisjordanie et le long de la barrière de sécurité recevront des renforts pour Yom Kippour.