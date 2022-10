Israël : la 38e édition du Festival International du Film à Haïfa dès le 8 octobre, avec des avant-premières

Films introspectifs, initiatiques, comédies ou encore films d'animation seront au programme

La 38ème édition du Festival International du Film à Haïfa aura lieu du 8 au 17 octobre avec pas moins de 16 films français ou réalisés en coproduction avec la France et des avant-premières.

Les films qui seront proposés au public sont sortis en 2021 ou 2022, ou sortiront très prochainement. Ils seront en version originale sous-titrée en hébreu.

Parmi eux "Adieu Monsieur Haffmann" de Fred Cavayé (janvier 2022) avec Daniel Auteuil et Gilles Lellouche, "Maigret" de Patrice Leconte (février 2022) avec Gérard Depardieu ou encore "Peter von Kant", le dernier film de François Ozon sorti en juillet dernier avec Isabelle Adjani.

Les spectateurs découvriront "La ligne" d’Ursula Meier dont la sortie est prévue en janvier 2023 et qui exploite une relation mère/fille complexe et donne une réflexion plus générale sur le conflit familial.

Cette année, le Festival a choisi deux films introspectifs : "La montagne" de Thomas Salvador avec Louise Bourgouin qui sortira en février 2023 – l’histoire d’un ingénieur parisien irrésistiblement attiré par la montagne et qui décide de s’y retirer – et "Plus que jamais" d’Emile Atef (novembre 2022) avec Gaspard Ulliel, disparu l’hiver dernier – un couple heureux dont la femme confrontée à une décision existentielle décide de partir seule en Norvège chercher la paix.

Institut français de Tel-Aviv Film La montagne, Thomas Salvador

Deux films initiatiques seront également au programme : "Les amandiers" de Valéria Bruni-Tedeschi (novembre 2022) sur de jeunes apprentis comédiens et "Maria rêve", de Laurane Escaffre et Yvonnick Muller avec Karin Viard jouant une femme timide et romantique, femme de ménage, affectée à l’école des Beaux-Arts.

On retrouve aussi des comédies sociétales et drôles mais aussi deux films d’animation "Les voisins de mes voisins sont mes voisins" de Léo Marchand et Anne-Laure Daffis et "Le Pharaon, le Sauvage et la Princesse" de Michel Oncelot.

Institut français de Tel-Aviv Film "Le Pharaon, le Sauvage et la Princesse" de Michel Oncelot

Par ailleurs, le 13 octobre, dans le cadre des Industry Days du Festival, se déroulera le 2ème volet de la Résidence France-Israël de Co-Ecriture de Séries. Dans le cadre de ces Industry Days, 6 projets franco-israéliens seront présentés devant une audience de professionnels – producteurs, scénaristes, distributeurs.