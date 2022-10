Israël : plus de 56% de ceux qui reçoivent une carte cadeau pour les fêtes ne l'utilisent pas

Les pertes sont évaluées à environ 700 millions de shekels

Selon une enquête de la Banque d'Israël, 56% de ceux qui ont reçu une carte cadeau d'une valeur moyenne de 300 shekels (86 euros) de la part de leur entreprise pour les fêtes juives ne l'utilisent pas.

Ces cartes cadeau données aux employés à l'occasion des fêtes et non utilisées, représentent une perte d'environ 700 millions de shekels. Les cartes offrent la possibilité de choisir plusieurs options: boutiques de vêtements, supermarchés, restaurants, théâtre, saut en parachute, dégustation de vin ou encore soins beauté.

Pourtant, bon nombre d'Israéliens ont décidé de ne pas profiter de ces avantages car ils considèrent que le choix est restreint ou parce que les enseignes proposées ne leur conviennent pas.

"Ces bons coûtent environ entre 4 et 4,5 milliards de shekels par an", a expliqué Moshe Redman, un expert en innovation et marketing.

"Lorsque l'employeur achète effectivement des bons à donner aux employés, il les reçoit avec une remise. La remise peut être de l'ordre de 10 à 20 % de la valeur du bon. Cela comprend le fait que certains salariés ne viendront pas l'utiliser", a poursuivi Redman. "Ils profitent non seulement du fait qu'ils prennent une commission à ceux qui l'utiliseront à la fin, mais aussi à ceux qui la jetteront. Cela fait partie intégrante du modèle sur la base duquel les entreprises travaillent."

La législation a étendu la validité des cartes cadeau à 5 ans, mais de nombreuses enseignes rendent difficile leur utilisation. Cette année, la Banque d'Israël a lancé la possibilité de racheter les cartes physiques comme n'importe quelle carte de crédit, ce qui devrait profiter à de nombreuses petites entreprises. "Depuis que nous avons annoncé l'initiative, il y a déjà des dizaines, voire des centaines d'entreprises qui demandent cette solution", a déclaré Oded Salmi, directeur du département des paiements et des règlements de la Banque d'Israël.