Rituel des Kaparot : des activistes animalistes violemment agressés à Jérusalem

Un des responsables des stands a fui et se trouve actuellement recherché par la police

Des militants de l'organisation de défense des droits des animaux "Israel Animal Save" ont été attaqués mardi soir dans le centre-ville de Jérusalem dans le cadre d'une campagne visant à lutter contre le rituel des Kaparot, près du marché Mahane Yehuda.

Avant le jeûne de Kippour, de nombreuses personnes effectuent les Kaparot, un rituel d'expiation qui consiste à agiter un poulet ou de l'argent au-dessus de la tête d'une personne. Le poulet est ensuite abattu conformément aux règles halakhiques. (conformément à la loi juive).

"Ils ne prient pas, ils sont maltraités !", scandaient les manifestants pour défendre le droit des animaux et sensibiliser l'opinion publique.

Israel Animal Save

"Les poules sont tuées dans des conditions horribles, elles sont jetées et ne sont pas destinées à la consommation pour la plupart d'entre elles, car l'abattage n'est pas exécuté selon les règles imposées par le ministère de l'Agriculture et les services vétérinaires", a témoigné un activiste.

"L'objectif de ce rassemblement est de faire comprendre à la population qu'on peut faire les kaparot avec de l'argent et qu'avec le taux de pauvreté en Israël, il est préférable de les faire de cette manière plutôt que de tuer les animaux, de les enfermer dans des cartons et des sacs en plastique", a-t-il souligné.

Plusieurs activistes ont été insultés puis menacés, et l'un des responsables des stands a jeté les excréments des poules sur des militants.

Après le rassemblement, des altercations ont également eu lieu lors d'une activité nocturne menée en partenariat avec les services vétérinaires et la municipalité de Jérusalem, nécessitant une forte mobilisation policière.

Des responsables de stands illégaux, fidèles au rituel, ont pris à partie deux femmes activistes qui avaient réussi à récupérer une poule avec l'aide de la police et des services vétérinaires. Des gens affiliés au responsable ont couru après elles et ont pris la poule de force après les avoir traînées par terre.

Israel Animal Save

Une fois la police arrivée, des heurts ont éclaté entre les partisans des sacrifices rituels et les forces de l'ordre.

Un des activistes a été blessé : "On lui a ouvert la main avec un objet tranchant alors qu'il retenait une cage le temps que la police arrive", raconte un autre sous couvert d'anonymat.

"J'ai été traînée au sol par un groupe de jeunes et j'ai reçu plusieurs coups à la tête et au dos. Cette scène s'est passée en plein centre-ville à quelques mètres de la mairie de Jérusalem. Ils ont pris de mes mains l'une des poules qui avait été réquisitionnée par les agents municipaux et se sont enfuis comme des lâches. Je n'ai jamais été confrontée à une telle haine alors que nous étions venus dans un but pacifique", raconte Rivka Marine, l'une des activistes hospitalisées à Shaare Tsedek après avoir été agressée.

"J'ai été profondément choqué par le fait que des gens qui font les Kaparot, qui procèdent à ces sacrifices rituels pour expier leurs fautes à quelques heures du Grand Pardon, soient capables d'une telle violence, de proférer de telles insultes, de battre des femmes et d'être aussi cruel envers des animaux innocents", s'est insurgé Yonatane Laïk, l'un des organisateurs présent sur place à i24NEWS.

"Nous avons été pacifiques du début jusqu'à la fin, la non-violence est l'un des principes de base du véganisme. Il y a une hypocrisie totale à se comporter comme ça. Les jeunes ont dit que les filles qui tenaient les poules mériteraient d'être violées. Comment peut-on tenir à cette pratique et se comporter de la sorte?" a-t-il poursuivi.

Après avoir déposé plainte, l'association demande aux autorités de prendre des mesures pour retrouver toutes les personnes qui ont participé aux émeutes, de les condamner fermement et de fermer les stands avant la mobilisation que les activistes prévoient de renouveler l'an prochain.