Israël : 2 741 personnes traitées par les services de secours durant Yom Kippour

Benyamin Netanyahu a fait un malaise alors qu'il se trouvait à la synagogue

Les services de secours ont traité 2 741 personnes pendant Yom Kippour, selon les chiffres du service d'urgence du Magen David Adom.

Parmi elles, 1 920 ont été transportées à l'hôpital pour des soins médicaux complémentaires.

Trois personnes ont été grièvement blessées sur les routes. Un piéton de 33 ans a été blessé sur la route 4 près de la jonction Aluf Sadeh, ainsi qu'un motard de 19 ans dans la ville centrale de Tira, et une autre personne dans un accident de la route près de la forêt de Gadot.

19 autres Israéliens ont été légèrement blessés dans divers accidents à travers le pays.

285 cyclistes, et usagers de skateboards ont été blessés, dont six modérément.

En outre, 133 femmes enceintes ont été emmenées à l'hôpital, a rapporté MADA, tandis que les secours ont aidé une femme résidant à Jérusalem à accoucher.

Les services du Magen David Adom ont par ailleurs indiqué que 268 personnes avaient été traitées pour déshydratation ou évanouissement provoqués par le jeûne.

Le chef de l'opposition Benyamin Netanyahu a lui aussi fait un malaise alors qu'il se trouvait à la grande synagogue de Jérusalem, et a été transporté à l'hôpital.

Ce jour, considéré comme le plus saint de l'année dans la tradition juive, est marqué par le jeûne et la prière intense de nombreux Juifs pratiquants, tandis que les Israéliens laïcs profitent des routes et des autoroutes désertes, remplissant les rues en masse.