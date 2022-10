Portrait : Julia Gat, nouveau visage israélien de la photographie

L’une de ses dernières expositions sur les villes portuaires est à découvrir jusque fin décembre à Tel-Aviv

Photographier, capturer, saisir des instants de vie à travers l’objectif… Une passion que Julia Gat s’est découverte très jeune et qui lui permet aujourd’hui de vivre. Agée de 25 ans, elle a grandi entre Israël et la France dans une famille où l’art et la culture ont une place prépondérante. i24NEWS a fait la rencontre d’une personnalité talentueuse et attachante, spécialiste des portraits et de la photo documentaire.

"La photo, c’est une manière de se connecter avec les gens, cela m’aide à me rapprocher des personnes d’une manière différente. L'appareil protège et à la fois, il permet de nous sentir plus proche de l’autre", raconte-t-elle.

Une véritable vocation née dans l’enfance

Julia a été élevée à Tel-Aviv et dans la région de Kyriat Gat jusqu’à l’âge de 10 ans, puis avec ses parents et ses frères et sœurs, elle a déménagé à Marseille dans le sud de la France pour le travail de son père, chorégraphe qui a une troupe de danse. Depuis, ils n’ont jamais quitté la France. Mais c’est en Israël que Julia a pris conscience de son amour et de sa vocation pour la photographie.

"Quand j’étais enfant, à la maison en Israël, il y avait toujours des appareils photo et des caméras, je photographiais sans arrêt. J’avais aussi une passion pour l'archive, je gardais toutes les photos et les vidéos que je faisais et, à 13 ans, j'ai décidé que je voulais devenir photographe", affirme la jeune fille.

Encouragée par sa mère, directrice d’une galerie d’art contemporain, la jeune fille crée alors un blog pour poster ses photos afin de constituer sa propre collection. Mais sa passion ne s’arrête pas là. En effet, très facilement, Julia a pu se concentrer sur son principal centre d’intérêt car ses parents ont opté pour une éducation alternative à la maison, basée essentiellement sur le développement personnel de l’enfant et ses passions.

Julia acquiert ainsi très vite de réelles compétences dans son domaine de prédilection, puis tout s’accélère. Dès l’âge de 15 ans, elle fait différents stages et ateliers de photos à Marseille, Paris, ou encore au prestigieux Festival de Rencontres de la photographie d’Arles qui a lieu chaque été depuis 1970.

Cette année, Julia a d’ailleurs participé au Festival d’Arles en proposant une rétrospective de son travail depuis ses débuts : "c’était très émouvant de revenir avec un projet qui a été construit à partir de photos que j’ai réalisées pendant 10 ans, c’était le rêve", a-t-elle dit.

Remarquée très jeune par des photographes, elle devient leur assistante dans la galerie de sa mère.

"Afin de perfectionner mon savoir, je suis ensuite partie à Rotterdam suivre une licence de photographie à la Willem de Kooning Academy que j'ai terminée l’an dernier. Mon projet de fin d’études a notamment été exposé au Musée de la Photo de la ville et a gagné le prix du public Steenbergen Stipendium", explique Julia qui a choisi, dans son art, de mettre l'accent sur "l’interaction humaine dans sa forme pure, soit entre l’humain et son environnement, soit entre l’humain et le photographe."

Elle travaille désormais en indépendante où elle signe entre autres, de nombreux projets avec des musiciens, des danseurs ou encore des stylistes.

Vers une carrière internationale?

Grâce à son talent, la jeune Julia est demandée à travers le monde entier et a déjà bien entamé sa carrière à l’international. En Israël, elle a notamment entrepris un projet où elle photographie chacun des membres de sa famille élargie. Julia souhaite mettre sur photos sa relation avec son pays d’origine et le reste de sa famille qui y habite.

L’une de ses dernières expositions sur les villes portuaires est à découvrir jusque fin décembre à Tel-Aviv à l'Assemblage Gallery.

La jeune femme a également fait partie des 11 nominés pour le prix polyptyque de Marseille et a fini parmi les 3 vainqueurs avec son projet autobiographique intitulé "khamsa khamsa khamsa" dans lequel elle évoque son enfance et son adolescence. Elle a remporté une exposition dans la galerie Sit Down, qui aura lieu dans le 3e arrondissement de Paris en janvier et une seconde exposition à Hambourg.

En vraie globe-trotter, Julia s’envole la semaine prochaine pour Rotterdam où elle penchera sur un projet pour le musée Stedelijk, qui consistera à réaliser un documentaire photo sur le quotidien des enfants et des familles de la petite ville de Schiedam. Elle rejoindra ensuite Paris pour la première d’un court-métrage de mode intitulé "Chaillot Parade" qu’elle a conçu pour la troupe de danse contemporaine de son père, au théâtre Chaillot à Paris.

La jeune fille travaille aussi sur le salon Paris Photo qui se tiendra du 10 au 13 novembre.

C’est à New-York et Bruxelles que Julia finira l’année pour un documentaire et une nouvelle exposition ! Sa détermination et son professionnalisme lui ont permis d’obtenir la renommée et de poursuivre sur cette magnifique lancée tout droit vers le succès.

Caroline Haïat est journaliste pour le site français d'i24NEWS