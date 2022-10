Des Israéliens manifestent à Jérusalem en solidarité avec les femmes iraniennes

"Nous rêvons du jour où l'Iran rejoindra ses voisins dans les accords d'Abraham et fera la paix avec Israël"

Une centaine d'Israéliens se sont rassemblés jeudi au parc de l'Indépendance, dans le centre de Jérusalem, pour exprimer leur solidarité avec les femmes iraniennes qui mènent des manifestations antigouvernementales depuis des semaines.

"Nous ne sommes pas contre le peuple iranien, nous sommes contre le régime iranien - qui tue les femmes et leur refuse la liberté", a déclaré Fleur Hassan-Nahoum, maire adjointe de Jérusalem, et aussi une des organisatrices du rassemblement.

"Nous rêvons du jour où l'Iran pourra rejoindre ses voisins dans les accords d'Abraham et faire la paix avec Israël", a-t-elle ajouté.

Les Israéliens présents au rassemblement tenaient plusieurs pancartes en hébreu, en anglais et en perse, sur lesquelles étaient inscrits des messages de soutien aux manifestants iraniens, et scandaient le slogan "Femmes. Vie. Liberté".

Israël compte en son sein plusieurs dizaines de milliers de juifs iraniens ou nés de parents iraniens, et le perse reste une langue parlée dans de nombreuses familles.

L'Iran est le théâtre de nombreuses manifestations depuis le décès le 16 septembre d'une jeune Kurde iranienne de 22 ans, Mahsa Amini, après son arrestation à Téhéran par la police des mœurs qui lui reprochait d'avoir enfreint le code vestimentaire strict de la République islamique pour les femmes, contraintes de se couvrir les cheveux en public.

Au moins 92 personnes ont été tuées depuis le 16 septembre, selon l'ONG Iran Human Rights, basée à Oslo, tandis que les autorités avancent un bilan d'environ 60 morts parmi lesquels 12 membres des forces de sécurité. Plus d'un millier de personnes ont été arrêtées et plus de 620 relâchées dans la seule province de Téhéran, selon les autorités.