Israël: Les corps de deux soldats de la guerre d’Indépendance de 1948 retrouvés

Leur famille ont été informées ce vendredi matin de la fin de l'enquête

Le porte-parole de Tsahal a annoncé vendredi que les corps des soldats Binyamin Aryeh (Yorek) EIsenberg et Yitzhak Rubinstein, qui avaient été tués dans les combats du kibboutz Yad Mordechai pendant la guerre d'indépendance de 1948 et dont le lieu de sépulture était inconnu, avaient été localisés après une enquête qui a duré plus d'une décennie.

Binyamin Aryeh (Yorek) EIsenberg était né en Pologne en 1927, avait immigré en Israël en 1946 et s’était engagé dans le Palmach en 1947. Yitzhak Rubinstein était quant à lui né en Ukraine en 1913 et avait immigré en Israël en 1938. Ils sont tous les deux tombés pour la défense du kibboutz Yad Mordechai le 24 mai 1948.

Quelques jours après l'annonce de la création de l'État d’Israël, dans la nuit du 23 au 24 mai 1948, lors de l’évacuation des blessés de la bataille du kibboutz Yad Mordechai, une escouade de trois combattants du Palmach, composée des deux soldats et de l'infirmière Livka Shafer, avait été capturés.

En 1952, le rabbin Shlomo Goren, fondateur du rabbinat de l'armée israélienne, avait déclaré les trois personnes décédées et leur lieu de sépulture inconnu.

En 2018, soit 70 ans plus tard, une enquête avait permis de découvrir que le corps de Livka Shafer avait été exhumé à Ashkelon en 1949 pour être ensuite enterré dans la fosse commune du kibboutz Nitsanim en compagnie des autres victimes des combats.

L'enquête pour retrouver les corps de Binyamin Aryeh (Yorek) EIsenberg et Yitzhak Rubinstein avait déterminé récemment que les deux hommes étaient morts dans les même circonstances que Livka Shafer.

Leurs familles ont été informées ce vendredi matin de la fin de l'enquête avec la localisation des corps des deux soldats.

Une cérémonie de pose des pierres tombales aura lieu prochainement, au cours de laquelle leurs noms seront ajoutés à la fosse commune du kibboutz Nitsanim.

« Que chaque mère israélienne sache que nous ne nous arrêterons pas tant que nous n'aurons pas découvert les lieux de sépulture de tous les fils d’Israël », a déclaré le chef de la division des ressources humaines de l’armée, le général Yaniv Assor.