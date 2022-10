Le sport peut vaincre le cancer (étude israélienne)

"L'activité physique prévient le développement de certains types de cancer"

Les activités d’aérobie intensives comme la course à pied, bloquent la progression du cancer, réduisant de 72% le risque de dissémination des métastases. Ce type d’exercice provoque une augmentation de la consommation de glucose par les organes internes, diminuant la source d’énergie dont le cancer a besoin pour se développer, selon une étude menée sous la direction du Prof. Carmit Levy du Département de génétique humaine et de biochimie de la Faculté de médecine de l'Université de Tel-Aviv et du Dr. Yiftach Gepner de l'École de santé publique et de l'Institut des sports de l’Université.

L'étude a été publiée dans la prestigieuse revue Cancer Research.

"On sait que l'activité physique prévient le développement de certains types de cancer dans une proportion allant jusqu'à 35 %, similaire à son effet sur d'autres maladies, comme les pathologies cardiaques et le diabète. L’apport de notre étude est de montrer que l'activité physique qui prend sa source d'énergie dans le sucre, comme les exercices d’aérobie à haute intensité, parvient à réduire de 72 % le risque de cancer métastatique", ont expliqué le Prof. Lévy et le Dr. Gepner. "Si jusqu'à présent on conseillait aux gens d'être actifs pour être en meilleure santé, nous savons aujourd'hui quelle activité, et à quelle intensité, optimisera les chances de prévenir les types de cancer les plus violents et les plus métastatiques", ont-il affirmé.

Pour réaliser cette étude, les chercheurs de l'Université de Tel-Aviv ont utilisé à la fois des données épidémiologiques, récoltées au cours d’une étude menée pendant près de 20 ans sur 3000 personnes originellement en bonne santé, et des souris de laboratoire.