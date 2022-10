Intelligence artificielle: les hôpitaux Sheba et Mount Sinai fêtent 2 ans de collaboration

Sheba est pionnier dans la transformation numérique des soins de santé en Israël et dans le monde entier

Le centre médical Sheba d'Israël, l'un des dix meilleurs hôpitaux du monde selon Newsweek, a célébré deux ans de collaboration avec l'hôpital Mount Sinai de New York pour faire progresser la recherche et la mise en œuvre de l'intelligence artificielle (IA) dans les deux établissements.

A cette occasion, les hôpitaux ont organisé une conférence conjointe sur l'intelligence artificielle et l'université Reichman sur leur campus d'Herzliya.

Leur collaboration s'appuie sur l'expertise et l'adoption précoce de diverses formes d'intelligence artificielle, notamment l'apprentissage automatique, pour développer de nouveaux diagnostics et traitements des maladies.

"L'objectif primordial est d'avoir un impact sur la santé des patients grâce à l'IA, et de transformer ensuite les soins de santé", a déclaré le professeur Yitshak Kreiss, directeur général du centre médical Sheba, lors de la conférence.

"Ensemble, nous serons en mesure de construire des systèmes d'IA à partir de données représentant à la fois les diverses populations de patients de Sheba et de Mount Sinai. Ces technologies permettront à terme de soutenir les médecins, favoriser la recherche et, surtout, contribuer aux soins et au bien-être des patients", a-t-il poursuivi.

La section d'innovation de Sheba (ARC), établit des partenariats et des projets étroits avec les meilleurs hôpitaux du monde et des entités internationales de premier plan.

Au cours des deux dernières années, l'ARC et le Mount Sinai ont dirigé deux équipes d'aide à la décision clinique (CDS), collaborant à la collecte de big data pour aider les cliniciens des deux institutions à prendre des décisions éclairées concernant le diagnostic, le traitement et le pronostic de diverses pathologies.

Le professeur David Reich, président du systèùe de santé au Mount Sinai, a assuré que "ces avancées vont étendre l'impact de Sheba et de Mount Sinai sur la santé dans les deux hôpitaux et dans le monde entier."