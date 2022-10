Jérusalem : six Palestiniens arrêtés après des violences contre des policiers

Les émeutiers ont jeté des pierres et des bouteilles sur des policiers

Plusieurs Palestiniens ont été arrêtés et un policier a été blessé lors d'affrontements samedi à Jérusalem-Est, selon la police.

Les échauffourées ont éclaté lors d'une procession dans la Vieille ville de Jérusalem pour marquer l'anniversaire du prophète musulman Mahomet, qui a traversé la porte de Damas.

Les forces israéliennes ont indiqué qu'un certain nombre d'émeutiers avaient jeté des pierres et des bouteilles sur des policiers, blessant légèrement l'un d'eux. Six personnes ont été arrêtées.

"La police israélienne fera preuve de tolérance zéro envers les émeutes ou la violence de toute nature", a tweeté le porte-parole de la police Eli Levi.

Ces incidents font suite à plusieurs autres affrontements entre la police et les Palestiniens au cours des dernières semaines, alors que les forces israéliennes sont en état d'alerte accrue pendant la période des fêtes juives. Les tensions étaient déjà fortes dans le contexte des vastes opérations antiterroristes menées par l'armée et la police des frontières en Cisjordanie depuis plusieurs mois, à l'origine de violences régulières entre soldats et hommes armés palestiniens.

Ces opérations ont été lancées après une série d'attentats qui ont fait 19 morts entre mi-mars et début mai.