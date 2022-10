Jérusalem-Est : tirs contre des forces de sécurité, trois Israéliens blessés dont deux grièvement

Une soldate de 20 ans se trouve dans un état critique

Deux membres des forces de sécurité israéliennes ont été blessés par des tirs samedi soir à Jérusalem-Est, dont un grièvement.

Des policiers postés au point de contrôle du quartier palestinien de Shuafat ont été la cible de tirs provenant d'un véhicule qui passait à proximité.

Une soldate de 20 ans se trouve dans un état critique, tandis qu'un jeune homme âgé de 25 ans est dans un état grave après avoir été touché au cou et à la poitrine, selon les services de secours du Magen David Adom. Une autre jeune femme a été légèrement blessée.

La police des frontières, aidée des forces spéciales et de patrouilles d'hélicoptères, s'est lancée à la recherche du terroriste qui a réussi à prendre la fuite.

Le chauffeur du véhicule dans lequel se trouvait le terroriste s'est rendu à la police peu de temps après l'attentat, affirmant qu'il ne savait rien de ce que planifiait son passager.

Le commandant de police du district de Jérusalem, le surintendant Doron Turgeman, a procédé à une évaluation de la situation sur les lieux de l'attaque avec toutes les forces en présence, donnant ses directives pour la poursuite des opérations de recherche et d'investigation.

"Il s'agit d'une attaque grave et nous ne trouverons pas le repos tant que nous n'aurons pas puni tous ceux qui sont impliqués", a-t-il déclaré.

"L'attaque qui a eu lieu au point de contrôle de Shuafat est très grave. Les forces de sécurité s'activent pour mettre la main sur le terroriste. Durant les fêtes, de nombreuses forces sont déployées et travaillent jour et nuit pour protéger les citoyens d'Israël. Ce soir, nos cœurs sont avec les victimes et leurs familles. La terreur ne nous vaincra pas, nous restons forts même dans des moments aussi difficiles", a déclaré le Premier ministre Yaïr Lapid.