Israël va indemniser la famille d'un Palestinien mort au cours de son arrestation par Tsahal

L'enquête a révélé des lacunes dans la planification et l'exécution de l'opération par Tsahal

Israël va indemniser la famille d' Amr Asad , un Palestinien de 80 ans mort après avoir été détenu par les forces de Tsahal en janvier de cette année, a annoncé le ministère de la Défense.

A la suite de cet accord portant sur une indemnisation de 500 000 shekels (145 000 euros), le ministère à également indiqué que la famille de la victime avait abandonné les poursuites judiciaires qu'elle avait intenté contre l'Etat, ce que cette dernière nie, sans doute en raison des critiques qu'elles pourraient essuyer de la part de l'opinion publique palestinienne qui perçoit ce genre d'arrangement comme une forme de trahison.

L'incident s'était produit dans la nuit du 12 janvier dans le village de Jaljalia en Cisjordanie lors d'une activité opérationnelle de lutte contre le terrorisme et de localisation d'armes. Tandis que le véhicule d'Amr Asad avait été arrêté par les soldats pour être contrôlé, le Palestinien, qui n'avait pas ses papiers d'identité sur lui, s'était opposé à l'inspection.

"En raison du manque de coopération de sa part dans un contexte difficile d'émeutes dans la zone, une bande de tissu a été placée sur sa bouche pendant une courte période et ses mains ont été menottées", avait indiqué l'enquête. Après cela, comme révélé par Ynet, Amr Asad avait été emmené dans la cour d'un immeuble voisin, où se trouvaient trois autres Palestiniens également appréhendés par Tsahal. Les détenus, dont Amr Asar, avaient été libérés au bout d'une demi-heure, à la fin des opérations militaires dans la zone.

C'est alors que les soldats s'étaient aperçus du décès de l'homme âgé, alors qu'ils le croyaient simplement endormi. Selon le rapport d'autopsie, le Palestinien est mort d'un arrêt cardiaque.

L'enquête a ensuite révélé des lacunes dans la planification et l'exécution de la mission, et il a été déterminé que "les militaires avaient commis une faute en laissant Amr Asad allongé, sans faire plus de vérifications concernant son état".

A la suite de l'incident, le chef d'état-major Aviv Kochavi, avait déclaré que la manière dont cette personne avait été traitée par les soldats était grave et contraire à l'éthique de l'armée : "J'attends de chaque soldat et commandant qu'il sache mener à bien les missions qui lui sont confiées de manière déterminée, mais aussi qu'il préserve la dignité humaine et les valeurs de Tsahal."