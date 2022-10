Israël : le Festival du film africain à Tel-Aviv du 11 au 13 octobre

L'objectif d'ATESIB est d'être un pont entre le peuple d'Israël et la culture africaine

La 4ème édition du Festival du film africain ATESIB 2022 se tiendra du 11 au 13 octobre à Tel-Aviv, au théâtre de danse Inbal et au Centre Culturel Ennis.

Parmi les films programmés cette année par le Festival, figure "La femme du Fossoyeur" de Khadar Ahmed, qui raconte l'histoire d'un couple amoureux, vivant dans les quartiers pauvres de Djibouti avec leur fils Mahad. La femme Nasra souffre d’une grave maladie rénale et doit se faire opérer d’urgence mais l'intervention coûte cher.

"En route pour le milliard" de Dieudo Hamadi, a notamment été sélectionné au Festival de Cannes 2020. Il met en scène Sola, Modogo, Mama Kashinde, Papa Sylvain, Bozi et Président Lemalema… qui font partie de l’Association des victimes de la Guerre des Six Jours de Kisangani. Depuis 20 ans, ils se battent pour la mémoire de ce conflit et demandent réparation pour les préjudices subis.

En outre, dans "Aya de Yopugon" de Marguerite Abouet et Clément Oubrerie, le spectateur assiste au quotidien d'Aya 19 ans, en Côte d’Ivoire à Yopougon. Les choses tournent mal lorsque qu’Adjoua, sa meilleure amie se retrouve enceinte par mégarde.

Enfin, la comédie "Le mandat" d'Ousmène Sembene raconte l'histoire d'Ibrahima Dieng qui reçoit un mandat de 25 000 francs CFA de la part de son neveu, immigré à Paris. Dans le quartier, la nouvelle se répand et il aide sa famille et ses voisins, mais sans carte d’identité la poste refuse de lui remettre l’argent.

ATESIB est le seul festival en Israël qui célèbre le meilleur du cinéma africain à travers le continent et la diaspora. Présenté par l'OBNL, ATESIB établi en 2018 offre un programme de films de grande qualité, accompagné d'une série d'événements, de conférences et d'activités pour toute la famille.

