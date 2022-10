Israël : où est-il possible d'acheter un appartement pour 1.5 million de shekels?

Beer Sheva dans le Néguev arrive en 1ère position

Au cours de l'année écoulée en Israël, le marché du logement a augmenté de 17,9 %, et il semble que les hausses fréquentes des taux d'intérêt n'arrêtent pas leur course folle : en août, les prix des logements ont encore augmenté de 1,3 %. Toutefois, dans plusieurs villes du pays, il est encore possible de trouver des appartements de 4 pièces, à un prix de rêve d'1,5 million de shekels (434.000 euros).

Selon le site yad2 qui centralise les données, Beer Sheva arrive en tête avec 615 appartements proposés à ce prix. Viennent ensuite Haïfa avec 348 appartements, Ashkelon 132, Afula 122 et Naharia 113. Harish dans le nord du pays, avec 38 appartements à ce prix, arrive en dernière position.

Beer Sheva a commencé à développer son immobilier ces dernières années sous la direction du maire Rubik Danilovich, notamment à Nahal Park, quartier d'innovation où se sont installées des entreprises de la santé numérique, de la cybersécurité et de la technologie du désert.

Les grandes villes de Jérusalem, Tel-Aviv ou encore Netanya sont toutefois exclues du classement des 20 villes où les prix des logements restent abordables.

Depuis environ quatre mois, le marché des appartements est sur une tendance à la baisse du nombre de transactions qui y sont réalisées.

Selon l'économiste en chef du ministère des Finances, au cours des mois index de juin et juillet, une diminution de 25% du nombre de transactions a été enregistrée par rapport à celles effectuées au cours de la période l'année dernière.