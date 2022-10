"Les garçons à la maison avant les élections": une marche organisée pour la restitution des dépouilles des soldats tués à Gaza

"Nous croyons en l'actuel Premier ministre, il apporte une dynamique nouvelle et il est plus humain"

Une marche organisée par la famille Goldin a eu lieu ce mardi depuis le domicile du Premier ministre Yaïr Lapid jusqu'au bureau du ministre de la Défense Benny Gantz à la Kirya de Tel-Aviv, pour appeler au rapatriement des dépouilles des soldats et des civils restés à Gaza.

Depuis 2014, les familles attendent la restitution des corps de Goldin et Shaul tués pendant la guerre de Gaza saisis par des terroristes du Hamas. Ils espèrent également la libération d’Avera Mengistu et de Hisham al-Sayed, deux civils atteints de pathologies mentales qui ont traversé la frontière avec la bande de Gaza en 2014 et en 2015.

La famille, accompagnée de dizaines d'autres participants, a commencé la marche par la Route Namir et est descendue ensuite jusqu'à la rue Jabotinsky en direction de la place du Kikar HaMedina. Les participants ont fait le tour de la place et ont poursuivi la marche jusqu'à l'intersection Azrieli et la Kirya.

"Les garçons doivent rentrer chez eux avant les élections. Leur voix est notre voix. Les soldats et les combattants se battent sur le champ de bataille, ils sont abandonnés et réduits au silence", a déclaré avant la marche, Zur Goldin, le frère jumeau de Hadar Goldin.

"Nous croyons en l'actuel Premier ministre, il apporte une dynamique nouvelle et il est plus humain. [...] Le précédent Premier ministre était une grande déception pour nous, il nous a simplement dit à haute voix : 'nous ne ramènerons pas votre fils à la maison'", a confié Lea Goldin au micro d'i24NEWS.