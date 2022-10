Israël : le cabinet vote en faveur de l'avancement de l'accord maritime avec le Liban

Les termes du fameux accord en passe d'être signé avec le Liban ont été rendus publics ce mercredi

Le cabinet ministériel pour les affaires de sécurité nationale a voté ce mercredi en faveur de l'avancement de l'accord maritime avec le Liban.

Tous les membres du cabinet ont voté pour, à l'exception de la ministre de l'Intérieur Ayelet Shaked, qui s'est abstenue.

Lors de la prochaine étape, l'accord sera soumis à l'approbation de l'ensemble du gouvernement. Un certain nombre de députés réclament qu'il soit également soumis au vote de la Knesset, même si la Procureure générale de l'Etat, Gali Beharev Miara, a déjà fait savoir qu'une telle procédure ne relevait d'aucune obligation juridique.

Les termes du fameux accord en passe d'être signé avec le Liban ont été rendus publics ce mercredi par les Etats-Unis qui ont aidé à le négocier.

L'accord transmis ne comprend pas de carte mais les coordonnées de la nouvelle ligne frontalière. Il inclut la renonciation par Israël d'une certaine zone d'eaux territoriales contestée, ce que la plupart des ministres ignoraient jusqu'alors.

L'accord est censé entrer en vigueur après la signature d'Israël et du Liban. Les Américains sont les garants de sa mise en œuvre, et les deux parties s'engagent à informer l'ONU de la détermination de la frontière maritime selon les lignes convenues.

La clause principale de l'agrément est la ligne frontière elle-même, établie sur la base de la demande libanaise sur la ligne dite 23, d'une portée de 5 kilomètres de la côte jusqu'au bord de la frontière des eaux économiques des deux pays en face des eaux économiques de Chypre. Officiellement, une superficie de plus de 860 kilomètres carrés est transférée aux eaux économiques du Liban.

Israël a vu sa demande d'approbation de facto et non d'approbation complète de la ligne de bouées acceptée. Cette ligne s'étend de la plage de Rosh Hanikrah le long de la ligne 1, plus au nord jusqu'à la ligne 23, et jusqu'à une distance de 5 km. Il s'agit d'une exigence sécuritaire, puisque cette zone maritime est nécessaire pour les activités de défense côtière de la marine israélienne.

Le Liban recevra également une zone de plusieurs kilomètres carrés des eaux territoriales qui étaient en litige entre les pays. Il a été convenu que la frontière finale et officielle serait déterminée lors de futures négociations entre les pays qui comprendront également la frontière terrestre internationale.

Concernant le champ gazier de Kana/Sidon, il a été déterminé que, selon la demande du Liban, la société française Total commencerait le forage d'essai immédiatement après la signature de l'accord, mais ne commencerait pas la production du gaz éventuellement trouvé avant de déterminer le mécanisme de compensation pour Israël pour la partie du gisement qui reste dans ses eaux économiques. Tel est le compromis trouvé en fin de semaine entre les parties après qu'Israël a refusé la demande libanaise initiale.

Il a également été convenu que toute découverte future de pétrole, de gaz ou d'autres hydrocarbures qui traverserait la frontière serait portée devant les Américains et qu'il serait décidé conjointement de la manière de gérer les recherches et la production le cas échéant.

En plus de l'accord lui-même, Washington remettra à Jérusalem une lettre de garantie indiquant clairement que l'administration américaine est engagée envers Israël si une situation se présente dans laquelle le Hezbollah ou toute autre partie décide de "contester l'accord", Ynet et Ha'aretz a rapporté hier, citant des sources proches des négociation.